南投越南小吃店兼營地下匯兌金流破億 闆娘犯罪所得曝光

南投越南籍武姓女子經營小吃店，並從事地下匯兌賺取手續費或匯差，3年間匯兌金流規模高達1億2243萬元，其犯罪所得39萬元，被依違反銀行法起訴，南投地院判處武女2年徒刑、共犯裴男處1年10月徒刑，均緩刑5年，可上訴。

判決書指出，武女在南投市經營越南小吃店，並與其住在越南親屬合作從事地下匯兌業務，由她向客戶收取新台幣現金，之後轉匯至親屬在越南的銀行帳戶，再將等值的越南盾轉匯至客戶指定的越南銀行帳戶，她則從中賺手續費或匯差營利。

武女會視客戶匯兌金額收取手續費，新台幣1萬元以下每筆收取50元，1至5萬元每筆100元，5至10萬元每筆150元；若金額超過10萬則不收手續費，改由匯差1碼中賺取利益，裴男則在2020年2月入境後協助她相關地下匯兌業務。

檢警及專勤隊調查，武女自2018年間至2021年12月14日查獲止，3年間非法辦理地下匯兌金額至少1億2243萬1699元，犯罪所得39萬元，武、裴兩人對犯行坦承不諱，被依違反「銀行法」非法經營銀行業務起訴，移送南投地方法院。

南投地院法官認為，被告2人涉及金流規模非寡，但其非地下投資公司或類似違法組織，而是便利外籍移工將其所賺取新台幣轉換成越南盾匯回家鄉，且其坦承犯行，並繳回犯罪所得，犯後態度良好，均依刑法第59、70條規定減刑再遞減。