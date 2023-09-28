新竹輪胎行孽子縱火奪8命 法官判死原因曝光…家屬淚謝

新竹市正義輪胎行去年6月發生縱火奪8命悲劇，新竹地院今天上午宣判，陳彥翔視訊聽審，情緒無太大起伏，等待宣判期間一度閉目養神。法官最後依殺害直系血親尊親屬罪，判處陳彥翔死刑，褫奪公權終身。合議庭認為，陳至今否認犯行、手段殘酷、縱火行為造成重大傷亡結果，無期徒刑比例不符合罰權分配正義，因此量處死刑、褫奪公權終身。

新竹地方法院行政庭長廖素琪指出，陳彥翔因對外積欠債務經濟狀況不佳，時常與父母因為家庭分工、輪胎行工作等問題發生口角衝突，在去年6月15日晚上，陳彥翔在自家輪胎行兼住宅，再度與家人因家務細故問題發生激烈口角，即以潑灑汽油燒毀住宅的方式，殺害同住家人，造成同害家人包括4名幼童在內8人死亡的結果。

廖素琪說，陳彥翔其父親即時逃出倖免於難，陳彥翔所犯為殺害直系血親尊親屬既遂、未遂罪、殺害兒童罪、殺人罪、放火燒燬現供人使用之住宅罪，依法從一重之，以殺害直系血親尊親屬罪論斷。

廖素琪表示，陳彥翔審理中，否認有殺人犯行，但經合議庭調查證據後，認定陳彥翔對於其縱火行為有極高可能造成家人死亡之事，抱持著不在乎、不違背己意的心態，因此合議庭認為，陳彥翔卻有殺害直系血親尊親屬罪既遂、未遂、殺害兒童、殺人罪，放火燒燬現供人使用之住宅等罪的犯意及犯行。

合議庭審酌，陳彥翔片面主觀認為父母偏愛手足而對自己不公，僅因家務細故與父母生爭執而發生口角驟然縱火，在屋內潑灑汽油數量眾多、範圍甚廣，火勢延燒之結果為陳彥翔所預見，終至本案住宅內同住家人8人無法逃生，造成永遠無法回復的損害，其中無辜幼小生命無端遭受剝奪，造成家庭破碎、天人永隔。