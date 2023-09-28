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新竹輪胎行孽子縱火奪8命 法官判死原因曝光…家屬淚謝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市正義輪胎行去年6月發生縱火奪8命悲劇，新竹地院今天上午宣判，陳彥翔視訊聽審，情緒無太大起伏，等待宣判期間一度閉目養神。法官最後依殺害直系血親尊親屬罪，判處陳彥翔死刑，褫奪公權終身。合議庭認為，陳至今否認犯行、手段殘酷、縱火行為造成重大傷亡結果，無期徒刑比例不符合罰權分配正義，因此量處死刑、褫奪公權終身。

新竹地方法院行政庭長廖素琪指出，陳彥翔因對外積欠債務經濟狀況不佳，時常與父母因為家庭分工、輪胎行工作等問題發生口角衝突，在去年6月15日晚上，陳彥翔在自家輪胎行兼住宅，再度與家人因家務細故問題發生激烈口角，即以潑灑汽油燒毀住宅的方式，殺害同住家人，造成同害家人包括4名幼童在內8人死亡的結果。

廖素琪說，陳彥翔其父親即時逃出倖免於難，陳彥翔所犯為殺害直系血親尊親屬既遂、未遂罪、殺害兒童罪、殺人罪、放火燒燬現供人使用之住宅罪，依法從一重之，以殺害直系血親尊親屬罪論斷。

廖素琪表示，陳彥翔審理中，否認有殺人犯行，但經合議庭調查證據後，認定陳彥翔對於其縱火行為有極高可能造成家人死亡之事，抱持著不在乎、不違背己意的心態，因此合議庭認為，陳彥翔卻有殺害直系血親尊親屬罪既遂、未遂、殺害兒童、殺人罪，放火燒燬現供人使用之住宅等罪的犯意及犯行。

合議庭審酌，陳彥翔片面主觀認為父母偏愛手足而對自己不公，僅因家務細故與父母生爭執而發生口角驟然縱火，在屋內潑灑汽油數量眾多、範圍甚廣，火勢延燒之結果為陳彥翔所預見，終至本案住宅內同住家人8人無法逃生，造成永遠無法回復的損害，其中無辜幼小生命無端遭受剝奪，造成家庭破碎、天人永隔。

合議庭考量陳彥翔手段殘酷，其縱火行為，造成重大傷亡結果，勘受嚴重罪行，經檢察官和被害人家屬求處死刑的各項量刑情狀全盤考量後，認如量處無期徒或較輕的有期徒刑刑度，與陳彥翔主、客觀犯罪情節比例不相符合，認為有剝奪陳彥翔生命、使之永久與社會隔離的必要，因此量處陳彥翔死刑，並宣告褫奪公權終身。

陳彥翔的親家母感謝法官判陳死刑，卻也控訴陳家至今一毛都沒賠給他們。記者黃羿馨／攝影
陳彥翔的親家母感謝法官判陳死刑，卻也控訴陳家至今一毛都沒賠給他們。記者黃羿馨／攝影
縱火的陳家二兒子陳彥翔因積欠債務，又與父母因家務爭吵，憤而出門購買汽油返家縱火，造成一家8口包含自己的母親、妹妹、妻小、大嫂及姪女葬身火海。圖／讀者提供
縱火的陳家二兒子陳彥翔因積欠債務，又與父母因家務爭吵，憤而出門購買汽油返家縱火，造成一家8口包含自己的母親、妹妹、妻小、大嫂及姪女葬身火海。圖／讀者提供
新竹市正義輪胎行去年6月15日發生縱火奪8命悲劇。圖／讀者提供
新竹市正義輪胎行去年6月15日發生縱火奪8命悲劇。圖／讀者提供
陳彥翔當時潑灑汽油在1樓機車上，隨即點火，陳母和陳妻為了上樓救小孩葬身火海。圖／新竹市政府提供
陳彥翔當時潑灑汽油在1樓機車上，隨即點火，陳母和陳妻為了上樓救小孩葬身火海。圖／新竹市政府提供
新竹地方法院行政庭長廖素琪說明量刑結果，認為有剝奪陳彥翔生命、使之永久與社會隔離的必要，因此量處陳彥翔死刑，並宣告褫奪公權終身。記者黃羿馨／攝影
新竹地方法院行政庭長廖素琪說明量刑結果，認為有剝奪陳彥翔生命、使之永久與社會隔離的必要，因此量處陳彥翔死刑，並宣告褫奪公權終身。記者黃羿馨／攝影

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