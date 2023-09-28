新竹孽子縱火奪家人8命 人神共憤、無教化可能法官判死

新竹市正義輪胎行去年6月15日發生縱火奪8命悲劇，縱火的陳家二兒子陳彥翔因積欠債務，又與父母因家務爭吵，憤而出門購買汽油返家縱火，造成一家8口包含自己的母親、妹妹、妻小、大嫂及姪女葬身火海。今新竹地院宣判，陳彥翔視訊聽審，法官依殺害直系血親尊親屬罪，判處陳彥翔死刑，褫奪公權終身。

檢警調查，陳彥翔因積欠債務經濟狀況不佳，與同住父母經常因家務發生爭執。案發當天晚上9時40分，陳男因洗碗等家務事，與父親、母親發生激烈爭執，陳男負氣離家，出門購買20公升汽油。

當晚10時5分，陳父正準備收店打烊，並將家中機車牽進屋內，購買汽油返回的陳男又與父親發生激烈爭吵，隨即將買來的汽油往頂高機工作區及門口機車潑灑。陳母聽聞爭吵聲，和陳妻下來查看，陳父見店內四周均遭潑灑汽油、憤而報警。

未料陳男看到爸爸報警後大怒，隨即以打火機引燃衛生紙，並朝已潑灑汽油的頂高機、機車方向丟擲，由於現場布滿揮發汽油，火勢迅速引燃，機車也發生爆炸。

陳母和陳妻見狀，為搶救家中幼子，急忙奔上樓，但因火勢猛烈，大火不到幾分鐘就燒穿一樓木質裝潢天花板，導致在房內的陳母、陳妹、陳妻和3名兒女（3、6、7歲），以及大嫂、姪女（1歲）等8人葬身火窟。警方獲報後立即抵達輪胎行，發現陳男身上散發汽油味且情緒失控，當場以放火罪準現行犯將他逮捕。