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高雄老婦騎車輾過翹起制水閥摔車亡 家屬提國賠獲165萬

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄69歲王姓婦人去年騎機車行經左營城峰路時，因輾過高低不平的制水閥摔車，傷重不治；事後，王婦2名女兒發現，這起事故與制水閥設置不良有因果關係，聲請國賠425萬餘元，法院判台水公司應賠家屬共165萬餘元。

判決書指出，2006年台灣自來水公司第七管理處所設置的制水閥盒蓋，均已加裝防跳脫固定設備，但致使王婦意外身亡的制水閥，於1991年設置，仍為舊型盒蓋，僅由台水人員1年1次巡檢，目視檢測盒蓋與路面有無平整，2021年5月檢查結果正常，未達應更換程度。

台水指出，國營事業機關僅股份為公用財產，非適用國家賠償法，而致使王婦意外的該處制水閥，當初檢測正常，雖無防跳脫裝置，但仍須以工具方能將盒蓋翹起，而多年來使用皆為正常，顯見設計上並無瑕疵。

由於，王婦身亡時已高齡70歲，且為無照駕駛，台水辯駁，依王婦高齡生理本不應騎機車，而當日天雨路滑，王婦應注意路況而疏未注意，本身也有過失，此外，王婦當時並未與兩名女兒同住，台水認為，兩女聲請精神撫慰金額過高。

不過，台水的說法遭法官反駁，因王婦雖無駕照或高齡，但就監視器畫面可見，王婦騎車四平八穩，並無超速或違規行為，加上當天視線不佳等客觀情狀，難認她未注意車前狀況的過失，再者，台水未舉證王婦生理有哪些不適騎車情形，難認她高齡駕駛為危險駕駛行為。

法官認為，台水賠償醫療費2158元、殯葬費25萬1655元，2名女兒精神撫慰金各以70萬元為合理。

由於，台水未善盡防止損害義務，不法侵害王婦致死已成事實，依民法，家屬得請求賠償醫療及增加生活上需要費用或殯葬費，另外，王婦不幸身亡，使2名女兒非財產上損害，無法共享天倫之樂，得請求賠償精神慰撫金，自屬有據。但依過失情節及其2名女兒社經地位等情節，各以70萬元為適當。

自來水公司的制水閥示意圖。圖／聯合報系資料照
自來水公司的制水閥示意圖。圖／聯合報系資料照

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