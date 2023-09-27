台積電包商製遙控炸彈…廠區堵人引爆截肢 一審判9年8月

台積電一名外包商賴姓員工去年因不滿陳姓同事平時工作愛碎念，竟自製遙控炸彈報復，在台積電廠區機車停車場放置炸彈引爆，造成陳男全身遭炸傷，下巴還遭碎片射入，就連右手指都被迫截肢，甚至波及一旁其他同事，新竹地院對他依意圖犯罪而製造爆裂物罪判處有期徒刑9年8月，同時褫奪公權7年。

據判決書指出，賴姓男子與被害的陳姓男子為同公司同事，任職於台積電12廠P8廠房的外包商，賴卻因為不滿陳時常在工作上對他碎念，竟利用火藥以及煙火點火裝置及遙控器自製出遙控爆裂物，去年1月14日藉機放在陳的機車龍頭置物籃中，趁陳下班準備牽車時引爆。

賴男當天下午1時許就提前到現場場勘布置，陳男與其他同事下午5點下班走到停車場牽車時，在距離30公尺處機車突然爆炸，當場造成陳男前胸、右腹及右手臂都炸傷、下巴炸爛還被碎片刺入，額頭被碎片擦傷，甚至右小指被炸到截肢僅剩1節關節，其他遭波及的同事衣物也有破損，還有同事iPhone手機剛好被炸爛。

案發後檢警循線在賴男宿舍搜出點火裝置、遙控發射器，嚇到在場的賴男擔心事跡敗露頻頻喃喃自語「誒，代誌大條了、代誌大條了」，甚至在賴男嘉義老家搜出賴男把火藥曾在畢業證書卷軸中，以及其他自製炸彈所需材料。

賴男事後坦承是因為陳男很久以前曾罵過他，其他同事也證稱2人2年多前就曾在龍潭工地因工作關係發生過口角。賴稱陳男在工作時會唸他，做不好都會被唸。不過陳男卻認為跟賴沒有過節，並指賴工作態度懶散。

檢方原以殺人未遂、恐嚇危害安全等罪嫌對賴男提起公訴，不過法官認為賴男沒有強烈殺人動機，且被害的陳男所受到的傷害雖尚非輕微，但也不是很嚴重，只是右手小指剩下一個關節，耳朵有耳鳴，並未喪失功能，所以不能以殺人未遂罪論處，因此變更起訴發條，一審最終依意圖犯罪而製造爆裂物罪判處賴男有期徒刑9年8月，褫奪公權7年，全案仍可上訴。