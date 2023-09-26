暗槓國軍64箱罐頭 前中校求緩刑

馬祖岸巡總隊前中校參謀主任林佑柏，涉貪汙侵占罐頭，今出庭認罪。記者蕭雅娟／攝影 馬祖岸巡總隊前中校參謀主任林佑柏等五名軍士官涉嫌貪汙暗槓六十四箱國軍副食罐頭，從馬祖運回基隆港，士林地方法院昨開庭，林佑柏稱犯罪所得低於五萬元，偵查中已繳回，認罪請求緩刑機會。

四十六歲林佑柏在辯護人陪同下出庭，辯稱六十四箱罐頭無法一次運回台灣，才會分成三次運送，檢方起訴數罪分論併罰，但事實上是出於一個犯意，應論一罪。

檢方起訴，林佑柏涉在去年分別將廿二箱、十五箱、廿七箱副食罐頭，由張姓、曾姓上士裝入非罐頭紙箱，再由余姓士官長、曾姓少校搬上公務車，載到南竿島福澳港碼頭藉「台馬之星」船運至基隆港，交鄭姓、潘姓友人接應，提供給自己或親友食用。

五名軍士官被依貪汙治罪條例侵占公用財物起訴，鄭、潘二人依收受及搬運贓物罪嫌起訴。日前法院開庭，除余姓士官長確診未到庭，張姓、曾姓女上士均認罪請求緩刑。卅九歲曾姓少校後勤官則否認，辯稱不知道紙箱內裝的是公物副食罐頭，僅聽命行事，所為應不罰。四十四歲鄭男、四十六歲潘男均無委任律師，出庭直接認罪。