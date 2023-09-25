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王力宏稱見不到生命中最重要的人？ 李靚蕾律師3點聲明反擊：昨天才見過

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王力宏見不到生命中最重要的人？李靚蕾律師反擊：昨天才見過

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

李靚蕾（右）。記者李政龍/攝影
李靚蕾（右）。記者李政龍/攝影

藝人王力宏與前妻李靚蕾前年婚變風波後，兩人為家人權益分別在台灣、紐約皆有官司，王力宏曾寫歌「想見就能相見」表達對家人的思念；據悉，王力宏因無法順利與家人見面，認為李靚蕾未遵守法院裁定，而聲請強制執行，台北地方法院家事法庭今開調解庭，兩人皆親自出庭。

李靚蕾律師團庭後發表聲明指出，法官特別提醒家事案件不對外公開，王力宏再次為了個人利益而違反家事原則，深感遺憾；兩年來開過無數庭，從來沒有遇過這樣的媒體陣仗，王力宏今找記者前來拍攝，以家人作為話題炒作，對此也深感遺憾。

聲明表示，家人的一切不應是娛樂大眾的素材，或是宣傳作品的工具，並認為王力宏的指控不等於事實，王力宏與家人一直有持續見面，昨天也才見過。

李靚蕾律師團聲明全文如下：

一、家事案件不對外公開。關於這一點，稍早法官才特別提醒。對於王先生再次為了個人利益而違反家事原則，我們深感遺憾。

二、近兩年來，因為王先生不斷上訴、抗告，我們開過無數次庭，從來沒有遇過這樣的媒體陣仗。今天王先生特別找各家娛樂記者前來拍攝，以家人作為話題炒作，我們對此深感遺憾。有關家人的一切事宜，不應是娛樂大眾的素材，或是宣傳作品的工具，期盼無論是司法、藝術或是和家庭關係，都應該回歸單純。

三、聲請方的指控不等於事實。我方一直都是竭盡所能的履行法院裁定，反倒是王先生不斷違反應盡的義務。事實上，王先生與家人一直有持續見面，昨天也才見過。期盼王先生能以家人的身心健康為重，以真誠的態度處理家庭事務，以正當的途徑宣傳作品。如此，一定能夠得到更多人的認同與支持，包括靚蕾在內。

王力宏。記者李政龍/攝影
王力宏。記者李政龍/攝影

李靚蕾 王力宏

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