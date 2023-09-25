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調解開庭結束！ 王力宏：盼讓我能見到生命中最重要的人
藝人王力宏與前妻李靚蕾前年婚變風波後，兩人為家人權益分別在台灣、紐約皆有官司，王力宏曾寫歌「想見就能相見」表達對家人的思念；據悉，王力宏因無法順利與家人見面，認為李靚蕾未遵守法院裁定，而聲請強制執行，台北地方法院家事法庭今開調解庭，王力宏、李靚蕾均親自出庭，庭訊約2小時後結束，兩人前後步出法院，面對媒體詢問僅揮手點頭致意。
王力宏事後發聲明指出，今天是強制執行程序，這個程序是我方聲請的，很遺憾的，裁定的大部分內容對造沒有履行，因此希望透過法律程序，實現裁定的內容，讓他能見到生命中最重要的人。
台北地院定今早10時調解，王力宏親自出庭，面對媒體詢問僅揮手致意，並說「早安、早安，謝謝！」
李靚蕾約9時50分在律師陪同下進入法庭，也僅對媒體揮手致意，並未表示意見。
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