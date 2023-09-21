這種司改！ 開放法官評鑑3年僅成立1件 還不准公布法官名字

新北地方法院女法官李昭融承辦侵權行為損害賠償案件時，主動請當事人停止訴訟，並告知在停止期間屆滿前，將請書記官提醒具狀續行訴訟，沒想到李女在案件更換承審法官時，沒有告知，承審法官以吳姓原告未於4個月內聲請續行訴訟為由，終結訴訟。吳請求法官評鑑，法官評鑑委員會今建議司法院人事審議委員會給予警告處分。

本件為2020年法官評鑑新制開放民眾請求以來，唯一一件請求成立的案件，但司法院對受評鑑的「新北地方法院法官李ＯＯ」究竟誰三緘其口，引發官官相護之譏。李昭融為司法官訓練所第32期結業，曾因違反獨立審判、辦案程序及法官倫理，2012年就曾遭監察院彈劾，翌年職務法庭判李昭融休職6月。

法評會指出，經調閱卷宗資料和勘驗開庭錄音，認為2022年7月19日開庭，言詞辯論筆錄雖有記載「是否同意先合意停止訴訟程序，待鑑定及覆議結果再開庭？但若四個月未回，請原告於2022年11月5日前先具狀聲請續行訴訟？如於四個月內不續行訴訟者，視為撤回起訴」，並經雙方簽名。

但勘驗當日的法庭錄音結果，李昭融是以吳姓當事人需整理相關訴訟資料、調卷後送鑑定為由，主動提起先合意停止訴訟程序，並詢問雙方當事人是否同意，未如筆錄所載提醒當事人注意合意停止訴訟程序後「4個月內不續行訴訟視為撤回起訴」的法律效果，只是對吳強調「書記官會打電話給你」、「書記官請你做的事情你就照辦」。

這個事件被告委任的訴訟代理人具有律師身分，瞭解合意停止訴訟程序的法律效果，但吳姓原告則沒有法律專業背景，怎能期待了解意思？法評會認為李昭融主動促使雙方合意停止訴訟程序，卻未依職權當庭向吳解明合意停止訴訟程序後「4個月內不續行訴訟視為撤回起訴」的後果，未善盡妥適的訴訟照料義務。

吳姓原告因收到新北地院簡易庭發出的「視為撤回本件訴訟」函，導致需重行起訴並繳納裁判費，再度花費相當勞力、時間重啟訴訟程序，法評會認為對吳的訴訟權行使、程序保障有重大影響，且無故增加不合理的負擔。女法官李昭融的個人行為損害人民對司法的信任，明顯違反法官倫理規範，衡酌態樣、手段、目的和所生之危害，認為「無懲戒必要」，報由司法院交付人審會審議，建議給予警告。