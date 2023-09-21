快訊

亞運足球／秦文彥建功進球 中華隊奪暌違65年首勝

這種司改！ 開放法官評鑑3年僅成立1件 還不准公布法官名字

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北地方法院女法官李昭融承辦侵權行為損害賠償案件時，主動請當事人停止訴訟，並告知在停止期間屆滿前，將請書記官提醒具狀續行訴訟，沒想到李女在案件更換承審法官時，沒有告知，承審法官以吳姓原告未於4個月內聲請續行訴訟為由，終結訴訟。吳請求法官評鑑，法官評鑑委員會今建議司法院人事審議委員會給予警告處分。

本件為2020年法官評鑑新制開放民眾請求以來，唯一一件請求成立的案件，但司法院對受評鑑的「新北地方法院法官李ＯＯ」究竟誰三緘其口，引發官官相護之譏。李昭融為司法官訓練所第32期結業，曾因違反獨立審判、辦案程序及法官倫理，2012年就曾遭監察院彈劾，翌年職務法庭判李昭融休職6月。

法評會指出，經調閱卷宗資料和勘驗開庭錄音，認為2022年7月19日開庭，言詞辯論筆錄雖有記載「是否同意先合意停止訴訟程序，待鑑定及覆議結果再開庭？但若四個月未回，請原告於2022年11月5日前先具狀聲請續行訴訟？如於四個月內不續行訴訟者，視為撤回起訴」，並經雙方簽名。

但勘驗當日的法庭錄音結果，李昭融是以吳姓當事人需整理相關訴訟資料、調卷後送鑑定為由，主動提起先合意停止訴訟程序，並詢問雙方當事人是否同意，未如筆錄所載提醒當事人注意合意停止訴訟程序後「4個月內不續行訴訟視為撤回起訴」的法律效果，只是對吳強調「書記官會打電話給你」、「書記官請你做的事情你就照辦」。

這個事件被告委任的訴訟代理人具有律師身分，瞭解合意停止訴訟程序的法律效果，但吳姓原告則沒有法律專業背景，怎能期待了解意思？法評會認為李昭融主動促使雙方合意停止訴訟程序，卻未依職權當庭向吳解明合意停止訴訟程序後「4個月內不續行訴訟視為撤回起訴」的後果，未善盡妥適的訴訟照料義務。

吳姓原告因收到新北地院簡易庭發出的「視為撤回本件訴訟」函，導致需重行起訴並繳納裁判費，再度花費相當勞力、時間重啟訴訟程序，法評會認為對吳的訴訟權行使、程序保障有重大影響，且無故增加不合理的負擔。女法官李昭融的個人行為損害人民對司法的信任，明顯違反法官倫理規範，衡酌態樣、手段、目的和所生之危害，認為「無懲戒必要」，報由司法院交付人審會審議，建議給予警告。

新北地方法院女法官李昭融為2020年法官評鑑新制開放民眾請求以來，唯一一件請求成立的案件。記者王宏舜／攝影
新北地方法院女法官李昭融為2020年法官評鑑新制開放民眾請求以來，唯一一件請求成立的案件。記者王宏舜／攝影

司法院 新北 倫理 監察院 司法官

延伸閱讀

新北發「台灣LV包」了！列冊這5673人可拿到

偷娃娃機店零錢還狂噴店員辣椒水 新北毒蟲逃10天遭逮起訴

921大地震歷歷在目 新北推危建580公辦都更

每周二預告！媽媽們瘋搶新北CP值超高新鮮蔬果

相關新聞

他幫賴清德「造浪」登2024大位 但3告政黨發言人誹謗皆輸

政黨「喜樂島聯盟」前發言人張君瑜透過臉書指中華文化總會前秘書長林錦昌曾在民眾黨主席柯文哲當選台北市長後，拿發票要柯辦吐2...

高虹安捲寡婦樓都更、名車豪宅爭議 新竹地檢署分他字案偵辦

新竹市長高虹安近日接連被指控打折租豪宅、名車代步及放行都更與土地重劃案件，由於高虹安男友租屋處正是知名建商的指標建案「回...

持鐵鎚怒敲大隊長頭部…海軍中士遭檢聲押 法官裁定下場出爐

海軍新兵訓練中心楊姓中士本周一晚間10時許，疑似不滿直屬大隊長糾正，情緒一時失控，逕自持鐵鎚朝他頭部連續敲擊，造成這名張...

稱「彭淮南要鄰居別幫郭連署」挨告誹謗 鍾小平急解釋：轉述他說法

台北市議員鍾小平19日在政論節目上表示「彭淮南痛罵鄰居、要求鄰居不得為郭台銘連署」，事後總統參選人郭台銘接獲中央銀行前總...

國寶總裁朱國榮潛逃 胞妹不在乎4億保金遭沒收：那我也沒辦法

國寶集團總裁朱國榮利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票、涉中信金併台壽保內線交易，二審分別判8年、16年徒刑，案件上訴最高法院...

這種司改！ 開放法官評鑑3年僅成立1件 還不准公布法官名字

新北地方法院女法官李昭融承辦侵權行為損害賠償案件時，主動請當事人停止訴訟，並告知在停止期間屆滿前，將請書記官提醒具狀續行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦