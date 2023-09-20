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爆料不實 周玉蔻不認罪 張淑娟求償2千萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

周玉蔻（圖）、蔡玉真誹謗前中國小姐張淑娟案昨開庭。記者蘇健忠／攝影
周玉蔻（圖）、蔡玉真誹謗前中國小姐張淑娟案昨開庭。記者蘇健忠／攝影
媒體人周玉蔻蔡玉真去年選舉期間爆料，指前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴不軌，被依加重誹謗、個資法起訴；台北地院昨天開庭，周不認罪、蔡認罪，張淑娟不想和解，遞狀求償二千萬元。

張淑娟昨以告訴人出庭，法官詢問她有無可能和解，她表示至今都停留在去年九月受恐怖攻擊狀態中，「殺人的人說沒罪如何調解？」

張淑娟說，蔡玉真說她在華航到處跟人家睡覺，殺傷力害她人際關係斷裂，小學生偷鉛筆被罵都傷心，「何況她們說我在『滾床單』」，希望周、蔡說清楚劇本怎麼來的？還認為周、蔡惡性重大，應判重刑。

周玉蔻說，她要對張淑娟誠摯道歉，事情發生時間與她事後了解有出入，仍希望和解，但「我沒有犯意，我否認犯罪」。周說，消息來源是聽晶華酒店戴小姐說的，且是對公益性議題評論。

周玉蔻、蔡玉真誹謗前中國小姐張淑娟（圖）案昨開庭。記者蘇健忠／攝影
周玉蔻、蔡玉真誹謗前中國小姐張淑娟（圖）案昨開庭。記者蘇健忠／攝影

蔡玉真也表達歉意。她說，偵查中即試圖和張和解，但沒有達成，至今感到自責；辯護人沈靖家告訴法官，蔡玉真想和解是「不想把對人的虧欠帶進墳墓」。

由於周、蔡、張各有態度，法官決定蔡玉真審理部分候核辦，周玉蔻部分訂下月十七日再開庭，張淑娟屆時可決定是否到庭。

去年九月廿六日張淑娟不滿周、蔡在民視「辣新聞」節目及臉書指她是蔣孝嚴緋聞案女主角，對周、蔡提告，檢方調查，周、蔡未向張淑娟查證擅自發表不實言論，且任意散布張淑娟個資，將二人起訴。

朱國榮 張淑娟 通緝 蔡玉真 周玉蔻 國寶

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