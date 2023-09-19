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新北前副議長涉詐領百萬助理費遭押 法院認抗告無理駁回確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

民進黨籍新北市前副議長陳文治涉向拆除大隊關說，被依圖利罪起訴，又傳他擔任廿餘年議員期間利用人頭詐領助理費上百萬，新北地檢署聲押禁見獲准，朝違反貪汙治罪條例、偽造文書罪偵辦。陳抗告，台灣高等法院今晚駁回確定。

民眾檢舉陳文治在擔任改制前後的台北縣、新北市議員廿餘年間，利用親友當人頭，向新北市政府詐領助理費，金額高達上百萬，新北地檢署8月10日指揮市調處兵分六路搜索陳文治住所等六處，並通知陳等8名被告、4名證人到案說明，複訊後向法院聲請羈押禁見，其餘被告以1至5萬元不等交保。

新北地方法院11日開強制處分庭，認為陳文治涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪，犯罪嫌疑重大，有刑事訴訟法第101第1項第3款之羈押事由，如僅命具保、責付或限制住居，不足以確保後續偵查程序順利進行，有羈押、禁止接見及通信必要，因此裁定羈押禁見。

陳不服而提抗告，但高院晚間認為原審裁定並無違誤或不當，陳抗告無理應駁回。

陳文治日前才因涉嫌向拆除大隊關說，由新北拆除大隊長李冠德與承辦陳姓科長、藍姓承辦人等3人看在陳文治面子上放水，讓陳文治以保麗龍磚砌墻，新北檢依貪汙治罪條例起訴。

新北市前副議長陳文治擔任廿餘年議員期間，利用人頭詐領助理費上百萬，新北地檢署聲押禁見獲准。陳抗告，台灣高等法院今駁回。圖／聯合報系資料照
新北市前副議長陳文治擔任廿餘年議員期間，利用人頭詐領助理費上百萬，新北地檢署聲押禁見獲准。陳抗告，台灣高等法院今駁回。圖／聯合報系資料照

貪汙 議員 新北 關說 偽造文書

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