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街友酒後爆口角 桃園圖書館內活活打死人！最高法院判關9年定讞
桃園市盛姓、廖姓街友與陳姓街友平時居住在圖書館樓梯間，去年3人酒後發生口角，盛、廖持鐵橇、鋁棒活活打死陳，檢方依殺人罪嫌起訴，一、二審依傷害致死罪判盛9年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
廖一審依傷害致死罪判刑8年6月，他和檢方均未提上訴而確定。
盛、廖與陳是常駐在桃園市圖書館桃園分管的街友，盛、廖在圖書館7樓半樓梯間過夜，陳則在5樓半樓梯間休息；3人去年5月8日晚間9時許酒後發生口角，盛、廖分別持鐵橇、鋁棒毆打陳四肢、身體。
隔天凌晨，雙方持續口角爭執，盛、廖再度拿鐵橇、鋁棒毆打陳，盛還拿酒瓶敲擊陳的額頭，導致陳頭胸腹部多處挫傷、右手骨折、血胸及顱內腦挫傷，最終因中樞神經衰竭而身亡。
同年月9日晚間10時許，社工發現陳倒臥5樓半樓梯間死亡，報警處理；檢方依殺人罪起訴盛、廖，具體求刑15年、12年。一審難認盛、廖有殺人意圖，依傷害致死罪判盛9年、廖8年6月徒刑。
廖未上訴而確定，盛上訴指出，他想要跟陳的家屬和解請求原諒，想要等他另案執行期滿出監後，跟告訴人以20萬達成和解，請求法院輕判。
二審認為，盛雖表示有意和家屬達成和解，但在審理期間尚未達成，量刑基礎沒有改變，認為一審判決沒有違誤，仍判盛9年徒刑；案件上訴，最高法院認為二審判決沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴定讞。
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