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國寶總裁朱國榮炒股遭重判16年 沒按時報到法院發拘票了

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國寶總裁朱國榮炒股遭重判16年 他沒按時報到法院發拘票了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國寶集團總裁朱國榮利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，又涉中信金併台壽保內線交易，分別被二審判刑8年、16年，案件均上訴最高法院中，朱也自5月初延長限制出境、出海。外傳朱國榮上周五開始未到派出所報到，台灣高等法院今下午開庭傳喚朱說明，朱沒有現身，只有律師到庭表示聯絡不上朱。

對此，高院指出，因接獲信義分局通知朱國榮未至派出所報到，故通知朱國榮、辯護人及具保人今天到法院開庭，但朱未到庭，承辦法官已定9月21日下午4時再開庭訊問，並發出拘票拘提朱國榮，案件目前上訴三審中，若有通緝必要也會由高院發布。

朱國榮2011年至2013年間利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，成功拉抬股價，再倒貨給國寶人壽，藉此坑殺散戶，一審依證券交易法高買證券罪判15年徒刑，二審認定犯罪所得較一審低且未逾1億元，改判朱8年徒刑，沒收2971萬餘元犯罪所得。

朱國榮與女性友人林桂馨2013至2016年間，用大量人頭帳戶操縱龍邦股價，另涉中信金併台壽保內線交易，一審僅認定朱、林有連續高買犯行判12年4月徒刑，但二審認為兩人製造的相對成交量，占龍邦股票市場成交量比重極重，加重改判朱16年徒刑，沒收1億8000餘萬元犯罪所得。

媒體報導，朱國榮上周五起未依法院裁定按時至派出所報到，高院今下午4時開庭欲傳喚朱說明，但僅律師到庭並表示不知道朱人在哪裡，也完全聯繫不上；若朱持續未現身，就會被發布通緝，上億元交保金也會被沒收。

國寶總裁朱國榮。圖／聯合報系資料照片
國寶總裁朱國榮。圖／聯合報系資料照片

朱國榮 通緝 國寶

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