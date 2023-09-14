國寶總裁朱國榮炒股遭重判16年 他沒按時報到法院發拘票了

國寶集團總裁朱國榮利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，又涉中信金併台壽保內線交易，分別被二審判刑8年、16年，案件均上訴最高法院中，朱也自5月初延長限制出境、出海。外傳朱國榮上周五開始未到派出所報到，台灣高等法院今下午開庭傳喚朱說明，朱沒有現身，只有律師到庭表示聯絡不上朱。

對此，高院指出，因接獲信義分局通知朱國榮未至派出所報到，故通知朱國榮、辯護人及具保人今天到法院開庭，但朱未到庭，承辦法官已定9月21日下午4時再開庭訊問，並發出拘票拘提朱國榮，案件目前上訴三審中，若有通緝必要也會由高院發布。

朱國榮2011年至2013年間利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，成功拉抬股價，再倒貨給國寶人壽，藉此坑殺散戶，一審依證券交易法高買證券罪判15年徒刑，二審認定犯罪所得較一審低且未逾1億元，改判朱8年徒刑，沒收2971萬餘元犯罪所得。

朱國榮與女性友人林桂馨2013至2016年間，用大量人頭帳戶操縱龍邦股價，另涉中信金併台壽保內線交易，一審僅認定朱、林有連續高買犯行判12年4月徒刑，但二審認為兩人製造的相對成交量，占龍邦股票市場成交量比重極重，加重改判朱16年徒刑，沒收1億8000餘萬元犯罪所得。