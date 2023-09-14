林姿妙涉貪案辯方認為遭不正訊問 檢方否認
宜蘭縣長林姿妙涉污案，宜蘭地方法院今天首度勘驗偵訊光碟。辯方律師認為，檢廉偵訊時，聲量大到辱罵程度，讓被告畏懼。檢方表示，音調高低是正常樣態，不代表不正訊問。
林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與宜蘭縣政府團隊等涉及貪污、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌，去年8月23日被宜蘭地方檢察署起訴。
相關案件經起訴後，被告律師們在法院準備程序庭中提出，檢廉當初在偵訊時有不正訊問或誘導證人，要求勘驗70多份偵訊光碟、傳喚50多名證人。
宜蘭地方法院下午再度召開準備程序庭，首度勘驗偵訊光碟，就辯方所提的不正訊問，逐一勘驗當時偵訊光碟影音加以釐清，並傳喚被告林姿妙、前宜蘭縣議員劉石純等人。
辯方律師們認為，檢方在偵訊劉石純時，問話音量大，甚至到達辱罵程度，聽起來令被告心生畏懼，無疑是不正訊問。
宜蘭地方檢察署回應，檢察官偵訊時，音調高低起伏是正常樣態，不代表不正訊問。
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