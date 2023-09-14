受刑人被虐施暴遭監院糾正 北監：加強管理人員教育

監察委員高涌誠及王幼玲調查「法務部矯正署台北監獄管理人員對受刑人戒護管理失當案」，監察院司法及獄政委員會昨通過調查報告指出，北監管理人員坐視視同作業收容人（服務員）對受刑人上銬施暴致傷，涉嫌違法虐待或實行酷刑，管理方式有違國際人權公約，提案糾正北監；台北監獄稍早回應，表示會再加強管理人員的教育。

台北監獄副典獄長吳永山說明，針對監委提及管理人員坐視視同作業收容人（服務員）管理部分，北監場舍主管1人平均須面對150名收容人，處理各項生活處遇事項，以及面臨突如其來的違紀行為，因此需由視同作業收容人（服務員）協助場舍庶務，導致監視錄影畫面所呈現的內容，易使外界產生誤解。

吳永山說，對此，北監目前已加強管理人員教育，對於收容人管理方面，如有戒護控制行為、施用戒具、使用器械以及壓制等行為，都是屬於管理核心事項，嚴禁視同作業收容人（服務員）參與或代為執行，避免外界疑慮。

吳也提及，有關北監的監視設備設置未臻完備，監所目前也已完成改善各場舍主管桌監視器死角情形，並自2018年起，陸續爭取經費改善監視錄影系統，預計今年度能完成智慧監控系統汰換工程，提升影像品質、減少戒護死角，強化管理透明度。