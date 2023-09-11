女網上侮辱賀寶芙總裁「破壞家庭」判刑 法官：私德無關公益
金姓女子在網路上以「淫亂」、「破壞家庭」點名美商賀寶芙公司國際總裁組詹姓成員判拘役20日；金女上訴說，她是對產品使用經驗發表評論，應判無罪，台北地院二審認為，金女言論無關公益，駁回上訴。判刑確定。
依官網，賀寶芙營養品遍布90多個國家，在全球擁有超過8000名員工，營養品的核心理念是為全球數百萬人提供客製化的營養服務等。
金姓女子2021年7月13日在臉書繕打「…尤其是詹ＸＸ總裁的朝顏店，恐嚇威脅，收保護費，貪污，拉皮條、妨害風化，在毒害台灣人，淫亂，叫人甚麼都不吃食物…破壞家庭，鬥爭，共產黨的作為，通敵叛國，用音波控制別人家的電器威脅喝奶昔，這是總裁該做的行為嗎？」
她還稱「詹ＸＸ不讓別人生存下去，那就負債千兆萬，一夕成空，死於非命…」，又將文字貼在臉書挺馬英九聯盟投書平台留言板、某新聞網留言板，詹提告，檢方依誹謗罪起訴金女。
一審認為，金女散布侮辱詹名譽的文字，犯後坦承犯行，但未彌補詹的損害，判她拘役20日，得易科罰金2萬元，金女上訴。
金女上訴說，她確曾使用賀寶芙的產品，因使用經驗不佳，未達到效果，氣憤之下擔心有其他人受騙，才在網路留言，是對可受公評之事的適當評論，以及自衛自辯而保護本人利益，請求法官撤銷判決，改判無罪。
二審認為，賀寶芙產品銷售對象為一般大眾，產品優劣可受公評，詹不是公務員、不是參與特定議題的公眾人物，金女指詹「淫亂」、「破壞家庭」涉私德，與公共利益無關，一審論罪科刑，認事用法無違誤，駁回上訴。
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