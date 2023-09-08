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高雄五互集團涉吸金220億 自救會到集團起家厝痛斥騙很大

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

高雄五互集團涉嫌吸金逾220億，7月間遭檢調搜索後宣布倒閉，此案有效契約達2萬件，相當於2萬人及家庭受害，不少人痛陳受騙金額為數百萬到數千萬不等，但自救會發現五互集團旗下關係企業鴻德生命事尚在營業，遭扣押的土地也還在營利，今早近30名受害人前往鴻德大樓前舉牌抗議，要求政府「查金流、要真相」，但鴻德生命事業負責人未出面回應。

五互龍海受害自救會成員今早聚於三民區昌裕街鴻德大樓前抗議，指五互龍海長年利用他們的人脈及資金，巧立名目，五鬼搬運，讓員工業務成為公司非法吸金下的最大犧牲者。

自救會發言人陳嘉笙說，五互集團從殯葬業起家，鴻德是第一家子公司，負責人陳岷營是老闆陳秋白次子，大兒子掌管的龍海生活事業近期已被判刑。集團旗下有有生命事業、保全業、餐飲、長照等，公司成立26年，長期販售生命契約及消費契約，單月營業金額高達6億4千多萬，但7月檢調發動搜索，現金瞬間僅剩2000多萬，76筆遭扣押的土地多數已借貸2、3胎，「顯見倒閉前已做好預謀性掏空」。

陳嘉笙也說，五互集團旗下關係企業，均由自家人出任董事或監察人，全數是「國王人馬」，資金互有關聯，販售出的生命契約及龍海生活事業售出的消費契約高達2萬件，其中消費契約無購買上限，最小購入金額5萬元，可到關係企業消費扺扣，如不消費，滿期後除可領回本金外，尚有一筆為數不少的紅利，顯然當初規畫契約時就有違反銀行法等問題，政府卻不察，「至今年7月前，全台受害的金額高達220億」。

自救會也表示，令他們無法接受的是，五互龍海已宣布倒閉，土地被凍結，位於鴻德大樓後側的一筆土地現卻出租做停車場，繼續營利，位在大樹一處長照中心旁的土地宣稱要做長照園區，也仍在使用。

蔣姓婦人說，自己經友人介紹買五互龍海契約，之後被吸收成為業務，本想公司經營有餐廳、長照、飯店、診所、旅行社，生命禮儀也「一條龍」，全家投資後可當養老金，沒想到被吸走2300萬，一名黃婦則說，自己至少也騙800萬。

另有一名女性業務痛訴，自己含客戶被「詐」的金額高達5700萬。「陳秋白不是說，大家一起養老，現在人呢？為何不出面負責，現在撇得乾乾淨淨。在場一名92歲呂老先生說，當初替現已百歲的母親買了生命契約，但集團不認帳，他不知道該怎麼辦。一名白大姊痛斥，五互龍海「騙很大」，受騙的都是人家辛苦存的錢，「總裁五鬼搬運財產很不應該」。

高雄五互集團涉嫌吸金逾220億，7月間遭檢調搜索後宣布倒閉，自救會不滿集團遭扣押土地仍能營利卻不還錢，今早集結抗議。記者 王昭月／攝影
高雄五互集團涉嫌吸金逾220億，7月間遭檢調搜索後宣布倒閉，自救會不滿集團遭扣押土地仍能營利卻不還錢，今早集結抗議。記者 王昭月／攝影
高雄五互集團涉嫌吸金逾220億，7月間遭檢調搜索後宣布倒閉，自救會不滿集團遭扣押土地仍能營利卻不還錢，今早集結抗議。記者 王昭月／攝影
高雄五互集團涉嫌吸金逾220億，7月間遭檢調搜索後宣布倒閉，自救會不滿集團遭扣押土地仍能營利卻不還錢，今早集結抗議。記者 王昭月／攝影
自救會指高雄五互集團關係企業，都由自家「國王人馬」進駐擔任董事或監察人，資金互通有無。記者 王昭月／攝影
自救會指高雄五互集團關係企業，都由自家「國王人馬」進駐擔任董事或監察人，資金互通有無。記者 王昭月／攝影
五互旗團旗下龍海生活事業販售消費契約，每份5萬起跳，且購買額無上限。記者王昭月／攝影
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長照 自救會

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