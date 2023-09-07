獨／驚世前空姐潑汽油燒死夫...今手繪位置圖否認有罪

台中市李姓前空姐在前年間持汽油朝丈夫潑灑、理論，過程點燃油氣燒到自己，丈夫也傷重不治，一、二審李女都被判刑15年；更一審今開庭，李女出庭手繪現場位置圖，強調與丈夫有2公尺距離，丈夫趨前朝她潑灑汽油後，才被她身上的火引燃，否認有殺人、放火的犯意。

全案今早在台中高分院更一審審理，李女前次因確診新冠肺炎未出庭，委由律師請求將當時李女持手機拍下的案發經過，送交刑事局「逐幀截圖」，今天李女提解出庭，由受命法官陳淑芳審理，並勘驗刑事局的截圖事證。

李女今天向法官否認犯罪，還以手繪現場圖的方式，向法官說明案發前她與丈夫的相對位置。李女強調，當時她進房間時，丈夫躺在床上，她在丈夫身上潑灑，丈夫被嚇到站在床邊，當時潑汽油的寶特瓶約略在丈夫的腳邊，二人距離有兩公尺遠。

李女律師也強調，從截圖可發現，李女在案發前與死者仍有兩公尺的距離，而且身上也沒有著火，李女身上著火時，當時死者身上還沒有火，可見死者是在案發的房間外起火的，也可知死者是為了滅李女身上的火才因而點燃身上的火。

公訴檢察官吳萃芳則說，請法官引用卷證內的傷勢、手機截圖等客觀事證，今天李女當庭繪製的位置圖，屬於「推託卸責」之詞，不足採信，另外，根據一、二審的卷證資料可知，李女在案發時，有手持打火機點火，還靠近死者的下包附近，二人的相對位置非常近，死者才有辦法把汽油潑在李女身上。

吳萃芳也說，雙方爭執過程中，死者還有提醒「油氣就會點燃了」，但李女回「I dont care（我不在乎）」，也有持打火機點火的動作，顯見有殺人、放火的不確定故意。

47歲李姓女子曾任空姐，離職後與小8歲楊男結婚，婚後婆媳緊張，曾鬧家暴，李女不滿丈夫態度，也不滿公婆提告，前年3月間與丈夫理論後，拿汽油朝潑灑，燒死丈夫，李女被稱為「驚世媳婦」。