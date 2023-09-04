太魯閣事故車廂仍有遺骸 家屬控檢方、運安會要負責任
台鐵太魯閣事故列車保存車廂，事發2年多竟遭發現仍有頭蓋骨、多件遺物；檢方隨即指責台鐵疏忽，抹煞檢調努力，外界也把矛頭指向台鐵。罹難家屬組成的「太魯閣的眼淚」表示，台鐵未善盡檢查固然有錯，但調查的花蓮地檢署、運安會，都要負很大責任。
「太魯閣的眼淚」在臉書專頁聲明指出，獲知發現遺骨消息當下，家屬震驚悲痛，紅了眼眶，揪心到無法言語。
「太魯閣的眼淚」表示，車廂2022年3月15日歸還給台鐵，顯然車廂歸還後台鐵未盡全面檢查，台鐵有錯。但家屬疑惑的是，專門負責檢搜遺體的檢調單位，為何也未能發現這些遺體？既然知道第8節車廂受創最嚴重，為何未能在第8節車廂全面謹慎搜尋？
其次，台鐵在發現遺骨當天，馬上聯繫檢警單位處理，台鐵局長杜微當下馬上承認錯誤，向家屬道歉，這是家屬想給予肯定，他們需要的就是「承認錯誤」，並馬上有所作為，這是改革要有的態度，希望台鐵未來也能在發現錯誤時，「承認錯誤」並馬上行動。
第三，知微見著，事件可見台灣在事故應變程序及處理態度都有狀況，中央單位應就這起事件重新檢視是否有所問題，無論從一開始調查的花蓮地檢署、到了事故原因調查的運安會，都要負起很大責任，更應建立嚴謹程序，未來才不會發生這種讓家屬再次受傷的事件。
「太魯閣的眼淚」提及，非常感謝太魯閣家屬發言人王薇君，若不是她發現第一個頭蓋骨，其他遺骨也不會有機會發現，也沒機會找出這麼多遺物。王薇君在太魯閣事故發生當下，投入76行者協助家屬修復大體，觸碰過大體已不勝枚舉，因此當下能一眼發現祂是頭蓋骨的人也只有她。
2年多了，直到在這個台日交流時刻才出現，冥冥之中是不是也明白我們的辛苦也想幫忙？大家都非常感謝王薇君能發現，否則家人遺骨無聲無息消失世界，永遠無法回家。
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