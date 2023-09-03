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假CAS認證 進口雞混進4監所

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中監獄。記者曾健祐／攝影
台中監獄。記者曾健祐／攝影
楊姓男子和王姓妻子經營農畜產品批發，因得標包括台中監獄、女監、看守所及戒治所等食品標案，依約應提供國產CAS認證雞肉，竟以國外雞肉混摻，兩年讓四監所收容人吃下肚，並以同樣手法騙下游廠商，不法所得三千二百餘萬元，近日被檢方依詐欺偽造文書等罪起訴。

檢方調查，楊男經營銘揚公司，主要以農畜、水產品零售批發，在台中沙鹿廠房存放、分裝肉品及海鮮，妻子擔任會計。二○二○年得標台中看守所、台中戒治所、台中監獄、台中女監等四單位聯合的收容人副食品雞肉採購案。

檢調追查，銘揚公司和監所簽立採購契約，明定應提供有效期限超過保存期限二分之一，且符合CAS標章認證的「國產雞肉」；但楊男與王女為降低成本，向兩間未取得CAS認證廠商，買進成本較低、國外進口雞腿、雞排等。

楊男、王女另再向有CAS認證的雞肉大廠進貨，未經對方同意印製商標、原產地，以及不實屠宰日期、有效期限等標籤，再命員工將有認證、無認證的雞肉混合分裝，貼上仿冒商標、CAS認證，從二○二一至二○二二年間，陸續出貨給四個監所。

監獄 偽造文書 雞腿 仿冒 詐欺

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