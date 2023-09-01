長灘島穿「一條線」比基尼爆紅 她告媒體、名醫求償240萬結果出爐

林姓女子4年前到菲律賓長灘島旅遊，因穿著「一條線」比基尼被當地警方開罰2500披索（約新台幣1490元），她不滿東森新聞、郭姓記者、臉書粉絲專頁陳姓版主和婦產科醫師鄭丞傑相關報導、評論，侵害她隱私和名譽，提告求償共240萬元，最高法院判她敗訴確定。

林女2019年10月間和男友到長灘島遊玩，她穿「一條線」的微型比基尼在海灘玩水，被遊客拍下照片，在網路瘋傳；菲律賓警方也憑照片派員到旅館將林女和男友帶回警局開罰。

林女事後不滿東森新聞報導登出她的護照，雖然有馬賽克處理，仍侵害她的個資，也認為臉書粉絲專頁發文評論，「勇於追求人類天然本心的前衛主義者」，並附上網路連結顯示她的護照內頁，也違反個資法規定，不法侵害她的隱私權、名譽權。

林女指出，鄭丞傑發文「我們小時候想要看到女生的屁股，得扒開她的內褲，現在的男生想要看到女生的內褲，得扒開她的屁股，時代的變化實在太大了，我們也只能適應它了」，並附上她與男友在菲律賓長灘島的2張照片，鄭用歧視、侮辱的言行，損害她的人格尊嚴，讓她感受嚴重冒犯，貶損她的人格，向東森新聞、郭姓記者、陳姓版主、鄭丞傑分別求償，總金額達240萬元。

台北地院一審判林女敗訴，二審認為林女事件具有新聞性，相關報導、貼文是為新聞傳播、評論，且影片是由公開YouTube頻道取得，並未違反個資法。

二審指出，新聞報導中有影片連結，除說明來源外，也有非難國外媒體不當、喚醒大眾維護個資的意識，具有公益性；臉書陳姓版主貼文為個人意見表達，郭姓記者等人刊登報導前，以綜合國外媒體報導內容，已盡合理查證之責。