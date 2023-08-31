快訊

天文大潮台南運河、安平漁港溢堤 嚴重性更勝以往

獨／高雄知名舞廳外傳槍響！轎車中彈傳和「這人」有關

百年4次「超級藍月」今登場 最佳觀賞時間出爐

羅淑蕾不滿「誰摔死了李新」影片 郭新政、盛竹如二審逆轉變有罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前立委羅淑蕾不滿已故台北市議員李新女友郭新政製作「誰摔死了李新」影片，並在臉書貼她的照片稱「吹狗蕾」，她自訴郭新政與影片旁白盛竹如、律師陳逸鴻加重誹謗罪嫌，一審判決郭新政、盛竹如、陳逸鴻無罪；案件上訴，台灣高等法院今改判郭新政、盛竹如有罪，陳逸鴻仍無罪。

高院今依散布文字誹謗罪判郭新政4月得易科罰金之刑、公然侮辱罪判罰金8000元；盛竹如則被依散布文字誹謗罪判拘役50日，得易科罰金，兩人均可上訴；陳逸鴻則無罪確定。

李新2017年9月28日墜樓身亡，郭新政製作「誰摔死了李新」系列影片上傳臉書和YouTube，內容提及「羅淑蕾與黑道掛勾脅迫郭新政」、「羅淑蕾逼迫大展當鋪負責人交出郭新政之當票，並將該當票變造後提出法院作為證據」、「羅淑蕾聯絡黑道押沈家民出面」、「羅淑蕾背信忘義勾結他人，進而操縱黑道陷害郭新政」。

郭新政臉書粉絲專頁中出現提及「吹狗蕾、撒豆順是狐群狗黨，平日魚肉鄉里，做盡壞事，台灣最黑的政客就這兩位」、「吹狗蕾臭名遠播，隨便問都知道這廝的名聲」、「你一個落魄政客早已被邊緣化，被老百姓的雪亮雙眼淘汰。現在卻甘願去做人家的咬人狗，發私訊騷擾粉絲的行為，實在是悽涼」等語，並附上她的照片。

羅淑蕾認為郭新政、盛竹如等人毀損她的名譽，自訴加重誹謗罪嫌，郭新政、盛竹如等人否認犯罪，台北地院一審判郭新政等人均無罪；案件上訴，高院指出，影片就黑道事件、變造證據部分，主要討論「在大展當舖協調如何讓蕓賞公司取回珠寶」一事，但蕓賞公司、沈家民、郭新政間的另案訴訟，已於影片上傳前經法院判決確定。

再者，律師陳恒寬作證也稱每集影片頭顯示的「本影片，每一個字、每一張圖、每一份資料，都來自公開資訊及法院文件，並經律師事務所逐字查核，絕無虛構造假」部分，僅查核使用曾參與的訴訟案件中的證據資料，其餘部分並未查核，且播映之前，沒有再次觀覽影片內容，郭新政也沒有先將影片提供給他瀏覽。

法院認為應以高標準看待郭新政、盛竹如的合理查證義務，而他們以網路散布影片，散布力甚強，但言論的公益性卻甚低，認為羅淑蕾名譽權保障程度應較高，一審判決無罪不適當。

判決指出，盛竹如主張是照唸郭新政交給他的文稿，但盛竹如為國內具知名度電視台新聞主播，收費擔任影片主持人，卻一再辯稱「我本於台灣第一個新聞主播的身分」、「主播只播新聞不用查證」、「時間過的太久了」、「我年紀也已經83歲，記不太清楚我做了什麼查證」，顯然未盡任何查證責任。

另外，郭新政任由臉書粉絲專頁出現辱罵、形容羅淑蕾為狗的侮辱性言詞，已符合公然侮辱的構成要件，一審判決無罪也不妥，因此撤銷改判有罪。

郭新政、盛竹如。圖／聯合報系資料照片
郭新政、盛竹如。圖／聯合報系資料照片
郭新政。圖／聯合報系資料照片
郭新政。圖／聯合報系資料照片
羅淑蕾。圖／聯合報系資料照片
羅淑蕾。圖／聯合報系資料照片

郭新政 羅淑蕾 盛竹如

延伸閱讀

背46命！城中城縱火婦二審改判「殺人罪」 1理由逃死刑

釀高雄城中城大火背46條命 縱火婦黃格格二審逃死

imB吸金90餘億…檢方起訴求重刑 盛竹如代言獲不起訴

台中裸女跑洗衣店求助...原來是被男客性暴力與強拍裸照

相關新聞

羅淑蕾不滿「誰摔死了李新」影片 郭新政、盛竹如二審逆轉變有罪

前立委羅淑蕾不滿已故台北市議員李新女友郭新政製作「誰摔死了李新」影片，並在臉書貼她的照片稱「吹狗蕾」，她自訴郭新政與影片...

他逼外遇孕妻全裸誦經2小時再性侵 打死她還視訊給女網友看

李姓男子與妻子不睦而分居桃園、雲林，他3年前質疑妻子外遇，盛怒下要求懷有身孕的妻子脫光衣物，再拿手機錄影、毆打，逼妻子誦...

不滿叫聲打擾睡眠 新竹裝訓部副車長活活打死狗遭判刑

新竹縣湖口鄉陸軍裝甲兵訓練指揮部31歲吳姓中士副車長，因不滿李姓男子飼養的狗吼叫聲打擾睡眠，竟持警棍將狗活活打死，連頭骨...

影／同性情侶帶涼蓆亡命天涯 2女共10條通緝流浪到淡水落網

一對疑因吸毒結緣的同性情侶，去年底在新北市淡水區偷抓娃娃機零錢被捕，交保之後開車四處流浪偷遍半個台灣，近日又在淡水落網。...

竹市前議員顏政德詐助理費 姪子夫妻翻供再加判偽證罪

國民黨新竹市前議員顏政德透過姪子顏兆沅找來妻子王嗣涓擔任人頭詐領助理費17萬5千元，最高法院已依貪汙罪判3人有罪確定，但...

論及婚嫁女友疑似劈腿搞曖昧 警察偷查「小王」個資下場慘了

花蓮縣警察局某派出所郭姓警員懷疑女友和高姓男子搞曖昧，利用職務之便偷查高的戶政及車籍資料，被判刑1年2月、緩刑3年定讞；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦