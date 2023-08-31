金仁寶翁婿經營權官司戰落幕 6案事證不足全不起訴
金仁寶集團自2020年起爆發經營權大戰，造成集團董事長許勝雄與其女婿、金寶前總經理沈軾榮對決，雙方更衍生出互控多起官司的局面。台北地檢署今針對雙方有關合併、股權與內線交易案，以及許勝雄之子許介立不法取得庫藏股、隱匿泰國疫情及內部謝姓員工誹謗、誣告共6案，全部認定事證不足予以不起訴。
自從許勝雄、沈軾榮這對前翁婿撕破臉後，雙方互相就公司治理對簿公堂，後來傳出今年6月，雙方親友認為這場經營權大戰已經讓已經讓整個集團顏面盡失，再下去只會兩敗俱傷，因此在親友及律師力勸下，許、沈兩人達成和解，並登報發布一份由兩人署名的共同聲明書。
2020年5月，沈軾榮與許勝雄長女許詠絮離婚並辭任金寶總經理，但他不甘過去十餘年的努力隨之付諸流水，試圖從公司治理面切入，取得金仁寶集團的控制權，翁婿輿論和司法戰於是全面開打。
沈軾榮一方，指控許勝雄為了安排其子許介立接任金寶總經理，未免兒子持股過低，為鞏固公司經營權，而策劃金寶與子公司吉寶合併，群創光電股權交易、金寶股權交易、許介立不法取得金寶庫藏股、隱匿泰金寶泰國工廠疫情等案，另有金寶謝姓員工出面不實爆料的誹謗及誣告案共6案，經檢察官調查，全部因罪證不足不起訴。
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