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網紅「放火」遭逼全裸拍道歉影片 求償JKF女郎前男友判決結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

百萬Youtuber「放火」（本名李育群）3年前到JKF女郎「青青」住處過夜，被青青男友陳昰勳、友人蔣家豪逼全裸下跪，再拍攝道歉影片，還被勒索25萬元，法院依恐嚇取財罪判陳10月、蔣8月徒刑，另依網際網路張貼供人觀覽猥褻影像罪判陳3月得易科罰金之刑；民事部分，放火提告求償175萬元，台北地方法院判陳、蔣應連帶賠償100萬元，可上訴。

放火主張，陳2020年9月17日凌晨2時許，在和女友青青的同居處，發現他和青青獨處而心生不滿，恐嚇要打斷他的手腳、逼下跪、交出手機，他提議付錢換取自由卻被拒絕；陳事後聯繫蔣到場，一同恫嚇要砍斷他的手指，他被逼迫脫光衣服下跪拍道歉影片。

陳還暗示放火「你是不是因為不想被打斷手腳，才要給我錢？」放火為求安全離開，取回手機聯繫朋友，朋友和陳議價金額30萬元，最後因現金不足，簽下本票25萬元，朋友在當天上午5時許支付25萬元現金、拿回本票，放火重獲自由。

放火指出，蔣事後把道歉影片傳到微信群組，且網友也在各網站分享照片，造成他精神極大痛苦，且陳、蔣仍持有相關照片，他提告要求陳、蔣連帶給付175萬元，並應銷毀照片，不得複製、散布相關照片。

蔣反駁指出，對於刑事判決認定的事實沒有意見，而放火去睡陳的女友，自己又說要拿錢出來解決，希望放火可以協商，並認為對方請求金額過高；陳則沒有提出任何意見。

法院指出，陳、蔣讓放火受到極大恐懼，需時時擔心日常生活是否被人侵犯，生活起區也深受影響，而陳、蔣共同恐嚇取則，又以網際網路張貼方式供人觀覽猥褻影像，判2人應連帶賠償100萬元，並不得散布、複製相關照片，並應銷毀照片。

放火2020年間在JKF女郎青青家過夜，遭青青當時的陳姓男友強拍裸照、逼簽本票。圖／翻攝自放火臉書、青青IG
放火2020年間在JKF女郎青青家過夜，遭青青當時的陳姓男友強拍裸照、逼簽本票。圖／翻攝自放火臉書、青青IG

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