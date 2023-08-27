網紅「放火」遭逼下跪拍裸照 青青前男友恐嚇取財入監服刑10月

百萬Youtuber「放火」李育群，2020年間到JKF女郎「青青」住處過夜，遭青青當時的男友陳男抓包，陳男和朋友蔣男逼李裸體下跪，並拿手機拍下裸照和道歉影片，逼簽本票25萬元。前男友陳男遭依恐嚇取財罪，判刑10月，在網路張貼猥褻影像判刑可易科罰金之刑3月。陳男8月22日也赴地檢署報到，入監服刑。

陳男2020年9月17日凌晨2時許，發現李竟和青青獨處在他們同居處，恫嚇要打斷李手腳，當場逼下跪、交出手機，陳當時通知朋友蔣男到場，蔣男也恫稱要砍斷手指頭，2人命李脫衣、下跪，持手機拍下裸照、道歉影片。

當時陳男在蔣男到場後，暗示李「你是不是因為不想被打斷手腳，才要給我錢？」李男為求安全離開，取回手機聯繫朋友，朋友和陳男議價金額30萬，最後因現金不足，簽下本票25萬元，朋友在當天上午5時許支付25萬元現金，拿回本票，李男重獲自由。

陳男當時將李的裸照傳給蔣男，蔣則傳給有10多人的微信群組，供特定多數人得以觀覽。陳男犯共同恐嚇取罪判刑10月，共同以網路張貼之方式供人觀覽猥褻影像罪，處3月徒刑可易科罰金。蔣男共同犯恐嚇取財罪，判刑8月。陳男今年8月22日至地檢署報到，入監服刑。