高雄查獲3792件仿冒名牌汽車精品 侵權市值逾700萬

中央社／ 高雄24日電

保二刑大在高雄三民及仁武區2處倉庫查獲3792件仿冒名牌BMW、Mini、Porsche等汽車精品，並查出林姓犯嫌從中國進口假貨低價販售，侵權市值逾新台幣700萬元。

保安警察第二總隊刑事警察大隊偵3隊今天召開記者會指出，汽車精品一直以來都是車主們最愛，這些小巧精緻配飾不僅能提升車輛風格，全套搭配更能展現個人品味與獨特性，但隨著汽車精品總類增加，仿冒品數量也隨之提升。

保二指出，29歲林男從中國進口仿冒名牌BMW、Mini及Porsche等汽車精品，並採批發出貨方式銷售給特定網路賣家，再由其他賣家透過拍賣網站轉賣給一般民眾，或是作為贈品送給客戶，提升銷售效果，侵權市值高達700多萬元。

警方調查，由於林男進口仿冒品數量龐大，甚至另外租用倉庫囤放，專案小組經長期蒐證，今年3月分別前往高雄三民及仁武區2處搜索，一舉查獲3792件仿冒汽車精品，包括帽子、鑰匙包、抱枕、吊飾、保溫瓶、面紙包、雨傘及杯子組等，並循線查緝林男到案。

由於這些仿冒品外觀幾乎與正品無異，甚至附有商品標籤，令一般消費者難辨真偽，容易受騙，警方呼籲，民眾購買汽車精品時應優先選擇品牌官方管道，確保所購商品品質及真實性，提醒消費者多加留意商品商標與包裝是否完整正確。

仿冒 警察 BMW

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