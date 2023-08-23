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台語歌手陳盈潔今北檢報到 下午搭囚車入桃園女監

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台語歌壇大姐大陳盈因涉犯教唆偽造有價證券罪，上月遭最高法院依教唆偽造有價證券罪判刑3年2月定讞。台北地檢署今早傳喚陳盈潔報到發監執行，她於早上8點40乘車抵達，身旁有家人及音樂人許常德陪同。檢方訊問後，決定發監執行，陳盈潔下午將搭乘囚車前往桃園的女子監獄

陳盈潔今早乘保母車現身北檢，她身穿全黑，肩上披著絲巾，臉色凝重。陳盈潔的弟弟、姐姐及音樂人許常德陪同，與她緩慢步入北檢報到，全程不發一語。

檢方訊問後，決定發監執行，預計今天下午陳盈潔將搭乘囚車前往桃園的女子監獄。

陳盈潔的弟弟表示，陳盈潔患有中度阿茲海默症、高血壓及糖尿病，無法自己打理生活。他認為，陳盈潔入監無法照顧自己，已申請保外就醫。

許常德說，陳盈潔久未出門，路途顛簸，身體負擔吃緊，車內都是嘔吐物，他相信一定會有人好好照顧陳盈潔，如果陳盈潔之後還有機會賺到錢，一定會把錢歸還給債務人。

許常德也說，人生低潮宛如大海孤舟，相信每個人在那種處境時，聽到歌曲「海海人生」及「破浪人生」都能感到療癒，她的歌給台灣很多溫暖。

音樂人許常德陪同陳盈潔到北檢報到。記者房荷庭／攝影
音樂人許常德陪同陳盈潔到北檢報到。記者房荷庭／攝影
陳盈潔的弟弟陪同陳盈潔到北檢報到。記者房荷庭／攝影
陳盈潔的弟弟陪同陳盈潔到北檢報到。記者房荷庭／攝影
台語歌手陳盈潔（中）今到北檢報到。記者房荷庭／攝影
台語歌手陳盈潔（中）今到北檢報到。記者房荷庭／攝影

許常德 監獄 桃園

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