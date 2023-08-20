快訊

北市萬華新建工地驚現1.5米深天坑 封鎖現場2小時內回填

瓊斯盃／中華白最後一戰驚險勝伊朗 本屆第六名坐收

爆胎失控…國一台南轎車自撞護欄「車頭凹陷」 2傷送醫

大陸公務員自認遭迫害偷渡至馬祖 上岸請路人報警自首

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／連江即時報導

兩岸間偷渡過去時有所聞，近期有名大陸曹姓男子自認遭到迫害，因此從福建省黃岐半島游泳到馬祖連江縣，上岸後請路人報警並自首，福建連江地方法院依違反入出國及移民法，判曹男有期徒刑2月。

據判決書指出，中國大陸一名曹姓男子，在大陸擔任公務員，自認自己遭受迫害，因此在今年7月23日夜間，準備救生衣、防寒衣、蛙鏡、面罩、蛙鞋、呼吸管、手浮品等配備，從福建省黃岐半島岸邊游泳偷渡，並於24日凌晨抵達連江縣北竿鄉芹壁村岸邊。

判決書提到，曹男上岸後就請路人報警，並向到場處理警員承認以非法方式進入台灣，自首並接受裁判。法院審酌，曹男犯後坦承犯行，以及自述教育程度為大學畢業，家庭狀況小康，職業為公務員、一年收入約人民幣20萬元（約87.6萬新台幣），家中有父母、兄姐，沒有小孩，沒有需要扶養的家人，福建連江地方法院依違反入出國及移民法，判有期徒刑2月。該案仍可上訴。

大陸一名曹姓男子從黃岐半島泳渡到馬祖北竿芹壁村。圖為示意圖。本報資料照片
大陸一名曹姓男子從黃岐半島泳渡到馬祖北竿芹壁村。圖為示意圖。本報資料照片

福建 移民

延伸閱讀

大陸躍居鈣鈦礦電池研究大國 論文發表篇數領先美日韓

世界日報社論／大陸擬祭中止ECFA 向賴亮劍警告

大陸電池產業鏈 進擊歐洲

大陸經濟「硬著陸」如何禍延全球？專家警告：連美國也難豁免

相關新聞

比嘉義阿宏狠！ 高雄「阿杜」車禍不顧傷勢丟包網友 留她1人痛哭

嘉義「阿宏」丟包從台中南下見面的女網友，引起廣大網友憤慨，高雄也有1名杜姓男子，前天深夜約女網友外出，結果車禍後竟不顧女...

大陸公務員自認遭迫害偷渡至馬祖 上岸請路人報警自首

兩岸間偷渡過去時有所聞，近期有名大陸曹姓男子自認遭到迫害，因此從福建省黃岐半島游泳到馬祖連江縣，上岸後請路人報警並自首，...

黃帝穎貼起訴書批高虹安說謊 新竹市府發言人：惡意解讀

新竹市長高虹安14日被台北地檢署以涉嫌詐領助理費46萬元為由，依貪汙等罪名起訴。高虹安對此喊冤，強調公積金制度非由她所創...

萬國幫大老公祭 弔唁穿「頭北厝」衣遭警舉牌驅離

台北市萬國幫洪姓大老的告別式昨天在一殯舉行，各方人馬、近400人弔唁，警方出動60名警力維持秩序和盤查，但有些人穿著印「...

老董遺產「不想留給兒女」 死前送4658萬給伴他10年看護

高雄游姓傳產老董請朱姓女子當看護，更與朱女譜出黃昏戀，2017年時游男癌末住院，朱女將他名下18筆定存單解約，將4658...

高雄男無照騎車違規還酒駕 一吹超標瞎扯吃鹹酥雞害的

吳姓男子前晚騎機車行經高雄鳳山區新甲路，因右轉未打方向燈，被巡邏警網攔查，警方發現他無照騎車、身上還飄散酒味，施以酒測，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦