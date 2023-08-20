大陸公務員自認遭迫害偷渡至馬祖 上岸請路人報警自首

兩岸間偷渡過去時有所聞，近期有名大陸曹姓男子自認遭到迫害，因此從福建省黃岐半島游泳到馬祖連江縣，上岸後請路人報警並自首，福建連江地方法院依違反入出國及移民法，判曹男有期徒刑2月。

據判決書指出，中國大陸一名曹姓男子，在大陸擔任公務員，自認自己遭受迫害，因此在今年7月23日夜間，準備救生衣、防寒衣、蛙鏡、面罩、蛙鞋、呼吸管、手浮品等配備，從福建省黃岐半島岸邊游泳偷渡，並於24日凌晨抵達連江縣北竿鄉芹壁村岸邊。