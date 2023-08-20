大陸公務員自認遭迫害偷渡至馬祖 上岸請路人報警自首
兩岸間偷渡過去時有所聞，近期有名大陸曹姓男子自認遭到迫害，因此從福建省黃岐半島游泳到馬祖連江縣，上岸後請路人報警並自首，福建連江地方法院依違反入出國及移民法，判曹男有期徒刑2月。
據判決書指出，中國大陸一名曹姓男子，在大陸擔任公務員，自認自己遭受迫害，因此在今年7月23日夜間，準備救生衣、防寒衣、蛙鏡、面罩、蛙鞋、呼吸管、手浮品等配備，從福建省黃岐半島岸邊游泳偷渡，並於24日凌晨抵達連江縣北竿鄉芹壁村岸邊。
判決書提到，曹男上岸後就請路人報警，並向到場處理警員承認以非法方式進入台灣，自首並接受裁判。法院審酌，曹男犯後坦承犯行，以及自述教育程度為大學畢業，家庭狀況小康，職業為公務員、一年收入約人民幣20萬元（約87.6萬新台幣），家中有父母、兄姐，沒有小孩，沒有需要扶養的家人，福建連江地方法院依違反入出國及移民法，判有期徒刑2月。該案仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言