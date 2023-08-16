代林秉樞傳道歉聲明 律師黃國城被申誡提覆審遭駁

男子林秉樞涉施暴立委高嘉瑜，他的辯護律師黃國城因代傳道歉聲明被律師懲戒委員會決議處分申誡。黃國城不服提覆審。律師懲戒覆審委員會認為，原決議未有不當，日前駁回請求。

全案起於，林秉樞與高嘉瑜原本是男女朋友，但林秉樞於民國110年11月間涉嫌施暴女方，經警方拘提到案，新北地檢署聲押禁見林秉樞獲准。

當時在押於看守所的林秉樞透過律師黃國城發表道歉聲明引發議論，台灣高等檢察署發交給新北地檢署分案調查黃國城是否違反律師法。新北檢認為黃國城違反律師倫理規範，情節重大，移付台灣律師懲戒委員會懲戒。

律師懲戒委員會決議書指出，黃國城職務上有遵守羈押禁見原則的義務，不宜向媒體提出林秉樞名義的聲明供公開播送，為不正當行為，違反律師法，因此處分黃國城申誡，並須自費接受6小時倫理規範研習。

黃國城認為不應懲戒，向律師懲戒覆審委員會請求覆審。律師懲戒覆審委員會認為，律師對於受委任的案件，不得有不正當行為或違反其職務上應盡的義務，原決議未有不當，仍維持申誡處分。

此外，黃國城曾於網路揭露高嘉瑜施暴案的部分不公開審理內容，被高嘉瑜向新北地檢署檢舉違反律師法、律師倫理規範。新北檢認為，黃國城未盡律師保密義務，因此今年再度將黃國城移付台灣律師懲戒會員會懲戒，仍在審議中。