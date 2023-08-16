快訊

公東高工賣地求生！企業主買下無償出借 教育部說話了

58歲婦人患17年高血壓竟「不藥根治」 醫查出病因是這個

最新民調／追平柯文哲！侯友宜擺脫老三 總統大選支持度重返第二

代林秉樞傳道歉聲明 律師黃國城被申誡提覆審遭駁

中央社／ 台北16日電

男子林秉樞涉施暴立委高嘉瑜，他的辯護律師黃國城因代傳道歉聲明被律師懲戒委員會決議處分申誡。黃國城不服提覆審。律師懲戒覆審委員會認為，原決議未有不當，日前駁回請求。

全案起於，林秉樞與高嘉瑜原本是男女朋友，但林秉樞於民國110年11月間涉嫌施暴女方，經警方拘提到案，新北地檢署聲押禁見林秉樞獲准。

當時在押於看守所的林秉樞透過律師黃國城發表道歉聲明引發議論，台灣高等檢察署發交給新北地檢署分案調查黃國城是否違反律師法。新北檢認為黃國城違反律師倫理規範，情節重大，移付台灣律師懲戒委員會懲戒。

律師懲戒委員會決議書指出，黃國城職務上有遵守羈押禁見原則的義務，不宜向媒體提出林秉樞名義的聲明供公開播送，為不正當行為，違反律師法，因此處分黃國城申誡，並須自費接受6小時倫理規範研習。

黃國城認為不應懲戒，向律師懲戒覆審委員會請求覆審。律師懲戒覆審委員會認為，律師對於受委任的案件，不得有不正當行為或違反其職務上應盡的義務，原決議未有不當，仍維持申誡處分。

此外，黃國城曾於網路揭露高嘉瑜施暴案的部分不公開審理內容，被高嘉瑜向新北地檢署檢舉違反律師法、律師倫理規範。新北檢認為，黃國城未盡律師保密義務，因此今年再度將黃國城移付台灣律師懲戒會員會懲戒，仍在審議中。

律師 林秉樞 新北

延伸閱讀

【重磅快評】徐巧芯與侯友宜的「友誼距離」

手法如出一轍…林秉樞逼脫光下跪被判拘役50天 前女友不滿上訴

游淑慧轟關說疫苗為一己之私 高嘉瑜酸為選舉博版面

林秉樞案外案爆特權疫苗 游淑慧轟高嘉瑜「就是關說」

相關新聞

500萬買凶狙殺青山宮前主委 威震董座吳明達判刑1年8月

台北市大同區角頭出身的威震集團董事長吳明達，被控買凶狙殺時任萬華青山宮主委黃清源，另經營賭場將贓款匯至中國大陸，台北地院...

蘿莉塔指李沐晴「吃別人的男友和老公」 判賠10萬元確定

藝人蘿莉塔（本名李晨菲）在臉書留言指藝人李沐晴「吃別人老公」被控加重誹謗罪，刑事判刑2月得易科罰金定讞；民事部分，李沐晴...

寫真集、雜誌、電影別亂傳！雜誌公會籲大眾不要在群組傳檔 小心被告

網路與LINE通訊群組上，不時有人會傳閱各種未經授權的報章雜誌PDF檔，尤有甚者將整本雜誌電子版被公開發布與傳送，但不管是原PO者或轉傳者都已觸法。台北市雜誌公會成員包括天下雜誌、商業周刊、今周刊8月4日大動作，聯手向被檢舉的非法散布特定人提起違反著作權法告訴，雜誌公會也呼籲社會大眾勿以身試法。

涉貪喝花酒 台南經發前局長陳凱凌一審判8年 符合減刑規定

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，陳凱凌認罪且繳回180萬，一審判他應執行8年，台南地院說，陳凱凌在偵查中坦承，又在審理中繳交180萬元，依貪汙罪相關規定減輕其刑，另自白洗錢犯罪，均依法減輕其刑。...

南市前經發局長接受性招待、收賄遭判8年 謝龍介批：太輕了

台南市前經發局長陳凱凌向廠商收賄，接受酒店飲宴與性招待，且以購買豪宅名義超貸，今天遭判處8年有期徒刑。侯友宜競辦副召集人...

陳凱凌涉貪性招待判8年 認罪且繳回犯罪所得減輕其刑

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，陳凱凌認罪且繳回180萬，一審判他應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦