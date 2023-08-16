昔雞排妹「御用律師」涉勾結應召集團仙人跳 懲戒停職提覆審遭駁

情境示意圖。圖／Ingimage

「雞排妹」鄭家純曾委任律師王啟任打官司，王卻涉嫌勾結應召集團仙人跳坑殺男客。律師懲戒委員會決議王男停職。王男認懲戒過重請求覆審。律師懲戒覆審委員會日前駁回維持停職決議。

高雄地檢署起訴指出，應召集團由集團旗下女子與男客性交易，集團再找人冒充女子父母，並向男客佯稱與未成年女子發生性行為，要求賠錢，否則將提告追究；王啟任以律師身分與遭詐騙的男客協商和解條件，並抽取5成和解金。

雄檢認為，王啟任涉犯組織犯罪條例、刑法共同詐欺、恐嚇取財、偽造文書、戶籍法等罪，去年8月提起公訴，並向法院建請從重量刑；另外，律師資格部分，依法移付台灣律師懲戒委員會懲戒。

律師懲戒委員會決議書指出，王啟任利用法律專業向40名被害人詐欺取財，從應召集團分到新台幣1137萬元，又以律師費名義多詐取177萬元，嚴重違反律師倫理規範相關規定，情節重大，因此決議處分王啟任停止執行律師職務。

王啟任認為懲戒過重，向律師懲戒覆審委員會請求覆審。

律師懲戒覆審委員會認為，王啟任犯行有損司法威信及律師公益使命，嚴重破壞社會大眾對律師行業的信賴，並損及律師行業的品味與尊嚴，原決議未有不當，應予以懲戒，因此駁回王啟任請求，仍維持停職懲戒。