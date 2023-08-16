張綱維掏空遠航善後很忙、每日赴警局想改每周 法官不准
遠東航空董事長張綱維被控掏空35.8億元，依證交法特別背信罪起訴，法院讓張以1億元交保，每天須到派出所報到；張綱維日前聲請改為為每周一次，台北地院審理認為，張仍有強烈逃亡動機，裁定駁回。可抗告。
張綱維表示，遠航投資案衍生不少官司，他要應債權人的要求赴澎湖、高雄處理，過去曾赴遠航高雄據點辦業務之後驅車北上，險釀車禍，因此聲請將每天報到處分更改為每周報到一次。
法官審理認為，張綱維犯罪所得超過1億元，犯最輕本刑7年的重罪，依檢方起訴書內容，犯罪所得是35億6201萬元，未來張可能面臨刑事沒收、民事賠償，主觀上恐有強烈的逃亡動機，且他還有相當資力及商業人脈在海外可滯留不歸。
裁書指出，張綱維曾被限制住居在戶籍地，卻擅自搬遷，又曾提領大額現金，還將名畫搬至親友家，足證張有隱匿行蹤、資產的事實。
裁定認為，命張綱維每天晚間7至11時至警局報到，已是最低限制手段，屬適當且必要的保全方式，而法院在報到時段上已給予彈性空間，張如果要去外縣市辦事，應自行預留交通時間，裁定駁回張的聲請。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言