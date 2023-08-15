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與錢櫃失火6死「重要情節相關」 練台生三度境管到明年4月
錢櫃台北林森店2020年4月火災造成6人死亡，迪廣公司董事長練台生多人被訴過失致死罪。練、林森店店經理翁珮雯、九康工程行負責人王聖傑限境期限將屆，台北地院再下禁令，裁定3人本月17日起延長限制出境、出海8月。
練台生、翁珮雯、王聖傑因過失致死案於2021年8月17日起即開始限制出境、出海8月，又自2022年4月17日、2022年12月17日兩度延長限制出境、出海8月。
練台生等3人的限制出境、出海期間將在本月16日屆滿，合議庭審核卷證，再給予檢察官、被告、辯護人陳述意見機會後，作出最新裁定。
裁定指出，被害人雖有多人達成和解，不過，練台生等3人與案件重要情節有多處相關，法院將於2023年10月陸續進行審理程序並調查證據，如果練等人未能到庭，會造成訴訟進度拖延。
裁定書指出，練台生、翁珮雯主張不構成過失致死罪，不過，是不是構成犯罪，屬於案情實體判斷，並非限制出境、出海的審查要件；另外，是不是有和解，也非解除限制出境、出海的唯一考量，如果練、翁女日後有短期出境的需求，仍可再聲請由法院審酌，裁定練台生3人三度限制出境到2024年4月16日，並通知內政部移民署、海洋委員會海巡署偵防分署執行。
錢櫃台北林森店2020年4月26日發生火災，6人死亡，數十人受傷，檢方偵查起訴練台生、林森店店經理翁珮雯、日班副理張惠純、林森店高級襄理陳思宏、謝勇奎、錢櫃工程師黃思銘、九康工程行負責人王聖傑、迪廣公司8名自然人與法人。
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