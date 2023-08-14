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資策會控高虹安背信不起訴 還有博士論文抄襲案在審

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
新竹市長高虹安。 圖／市府提供
新竹市長高虹安。 圖／市府提供

新竹市長高虹安被控利用立法委員職權涉貪，台北地檢署今天將她起訴、建議宣告褫奪公權，有關資策會控告高涉犯背信等罪，檢察官則處分高不起訴，不過，資策會另自訴高虹安博士論文抄襲，正由法院審理。

事實上，台北地院今年3月21日傳喚資策會委任律師陳家輝、周宇修出庭陳述，採不公開審理，沒有寄傳票給高虹安，調查庭結束，法官諭知本案候核辦，日後再視閱卷心證決定是否也傳喚高虹安出庭。

資策會就高虹安涉背信、詐欺等罪提告表示，高2008年7月14日起至2018年5月14日任職資策會擔任副工程師、專案經理、組長，2012年至2013年至美國辛辛那提大學出差詐領資策會薪資72萬8920元、差旅費72萬7904元。

檢察官認為，高虹安到美國出差確有從事資策會交辦的工作，難以認定施用詐術領取差旅費、薪資，高在辛辛那提大學出差工作及就學考績評定分別為優、優及特優，她出差同時進修博士也未造資策會損害，另有關高的投資行為、赴新加坡參加頒獎，也與背信罪全然無涉，將高虹安處分不起訴。

至於資策會另闢「戰場」自訴高虹安違反著作權案，仍審理中。資策會主張，高虹安與資策會共同發表的「Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining.」、「Sparse Coding for Manufacturing Quality Prediction」2篇期刊論文著作權屬於資策會，高虹安卻抄在她的博士論文中。

資策會認為，高虹安的博論包含文字、圖片、表格、公式都複製2017年的2篇期刊論文，其中1篇被重製約8成、另1篇重製約3成，高虹安將2篇期刊論文複製到自己的博士論文中，2022年10月對高虹安提自訴案，交由司法釐清真相。

高虹安 貪汙 資策會 論文抄襲

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