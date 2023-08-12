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被「1顆雞蛋」砸到腦震盪！女1年不能工作求償百萬 判決出爐

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

某義工團成員前年到花蓮入住民宿，晚間慶生會上，陳姓男子手握雞蛋敲擊謝姓女子頭部，造成謝女腦震盪及肌肉拉傷，謝女提起刑事附民事告訴，連同1年不能工作的薪資、精神賠償等，求償135萬餘元。陳男刑事部分判拘役30天，可易科罰金3萬元，已上訴，民事部分判賠4萬1470元確定。

判決書指出，陳男及謝女都是某義工團成員，前年4月17日晚間在花蓮某民宿慶生，陳男以雞蛋用力敲擊謝女頭頂，致謝女受有頭部外傷合併腦震盪及肌肉拉傷的傷害。

謝女提告求償醫療費用6470元、車馬費1萬元、12個月不能工作的薪資72萬元、保健品5千元、看護費7天共1萬4000元，且因她是義工團常務理事，當時剛洗完澡被用雞蛋砸頭，全身都是蛋液相當狼狽難堪，也覺得暈眩，一併求償60萬元精神賠償，共索償135萬5470元。

花蓮地方法院民事第二審合議庭法官認為，醫療支出、保健品費用等有醫療費用收據佐證，請求有理由。

至於工作損失、車馬費、看護費，從謝女提出的醫院、身心診所診斷證明書，都只記載追蹤治療、避開壓力源、宜多休養等語，沒有記載她因傷不能工作或者需要專人看護，車馬費也沒有證據，認為原告無理由。

另謝女提出60萬元精神撫慰金，合議庭斟酌兩造身分地位、經濟狀況、加害程度、被告動機等，認為以3萬元為適當，因此判決陳男須給付4萬1470元。

陳姓男子在花蓮一間民宿慶生時，用雞蛋敲擊女子頭部，造成對方腦震盪，遭求償百萬餘元 。聯合報系資料照
陳姓男子在花蓮一間民宿慶生時，用雞蛋敲擊女子頭部，造成對方腦震盪，遭求償百萬餘元 。聯合報系資料照

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