不滿土地被納入都市計畫道路範圍 瀝青公司打官司告內政部獲勝訴

內政部核定新北市政府變更後的都市計畫案，欲拓寬道路範圍，將鴻運瀝青化學公司的土地納入計畫道路範圍，鴻運瀝青認為侵害財產權提行政訴訟，台北高等行政法院今判鴻運瀝青勝訴，宣告都市計畫案無效，可上訴。

位於新北市土城區的鴻運瀝青公司1972年即經新北市政府都市計畫納入計畫道路範圍，土地經省政府准予徵收後，完成所有權移轉登記，但計畫道路迴車道被高速公路邊坡阻隔而無法迴車，導致計畫道路至今未能完成開闢。

新北市政府考量原計畫圖發布實施已逾40年，書圖老舊、精準度不足，擬定「變更土城都市計畫（第三次通盤檢討）（第二階段）都市計畫案」，考量現況道路調整計畫道路線型，依原計畫道路範圍向東拓寬，將0.1875公頃的工業區變更為道路用地，使計畫道路由15公尺變成36.5公尺，得以順接高速公路涵洞口。

內政部2021年9月13日核定變更後的都市計畫案，新北市政府也發布實施，但鴻運瀝青認為土地經都市計畫納入計畫道路範圍內，損害財產權，提起行政訴訟，請求宣告都市計畫案無效。

北高行認為變更後的都市計畫有利益衡量的瑕疵，新北市政府相隔近50年後再通盤檢討，卻未調查評估進出工業區有迴轉需求的車流量、車輛類型及所需最小迴轉半徑等，都市計畫變更理由內無隻字片語提及有畫設迴轉道的需求，未善盡計畫變更的說理義務，即將0.1875公頃的工業區變更為道路用地，甚至依新北市政府委外設計規劃的道路改善平面圖，畫設迴轉道中央分隔島的寬度長達12公尺，相當於次要道路的寬度。