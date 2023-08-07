泰山經營權之爭 陳敏薰、劉偉龍等3人挨告獲不起訴

食品大廠泰山日前因經營權之爭鬧得沸沸揚揚，公司派因不滿董事劉偉龍報警，指稱獨董杜英達遭脅迫、恐嚇，刑事局隊長林榮政於是率隊前往泰山會議室，逕自將杜帶走，因此控告劉偉龍、獨董陳敏薰及林榮政3人涉嫌誣告、侵入住宅、違法搜索及強制等罪。台北地檢署調查後認為罪證不足，今將3人不起訴。

今年4月20日，泰山為了審議董事薪酬發放、股東盈餘分派、股權增資及增建工廠等事宜，於是召開薪酬委員會、審計委員會及董事會。但劉男疑似為使議案無法通過，竟在當天下午4時30分許，向刑事局謊稱杜男遭脅迫、恐嚇，林男於是帶同數位員警，在沒有搜索票下，衝進泰山會議室拍照、蒐證，並強行將杜男帶離現場，嚴重破壞泰山會議進行。

原本劉偉龍、陳敏薰都指證歷歷，表示會議前杜英達曾透露受到威脅，但杜男本人卻對此否認，並向到場的警方表示沒有受到脅迫、恐嚇或有人身安全問題，之後到樓下咖啡廳討論事情，也都是沒有警方隨行的自由意志行動。