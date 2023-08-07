統促黨被指與幫派分飾兩角告誹謗 徐國勇獲不起訴

徐國勇。圖／資料照 刑事局偵辦柬埔寨案於去年8月間發布新聞稿，指竹聯幫與統促黨是分飾神鬼兩角色的幫派組織，統促黨提告時任內政部長徐國勇與警政署長黃明昭誹謗，北檢今天將2人不起訴處分。

刑事局偵辦台灣民眾赴柬埔寨工作遭販運案，經台、泰政府合力救援，去年8月間有9名民眾返台，經查其中1名男子為人蛇集團成員。刑事局表示，警方偵破涉嫌跨國人口販運集團案件，有4案與竹聯幫相關。

刑事局發布新聞稿指出，在台招募販運人口的團夥為竹聯幫堂口，揚言在海外負責營救的也是竹聯幫及統促黨，認定統促黨和竹聯幫東堂扮演黑白臉、兼具神鬼兩角色的幫派組織，還企望能藉此擦脂抹粉、美化形象，實在低估國人的智慧。

統促黨認為，刑事局新聞稿的不實內容足以貶損統促黨名譽，提告徐國勇、黃明昭涉嫌刑法誹謗罪。

台北地檢署偵辦後，認為刑事局新聞稿是由黃明昭同意後發布，與徐國勇無關，且依據相關資料，認定統促黨若干成員確實與竹聯幫或東堂有所牽扯，新聞稿資料有所本，因此將2人不起訴處分。