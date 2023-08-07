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造玩具槍40年突被查扣 二審無罪才返還

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

全國玩具槍協會創會長廖英熙花百萬律師費打官司，才爭取到司法正義。記者林宛諭／攝影
全國玩具槍協會創會長廖英熙花百萬律師費打官司，才爭取到司法正義。記者林宛諭／攝影
全國玩具槍協會創會會長廖英熙曾生產玩具槍，被控違反槍報彈藥刀械管制條例，一審有罪、二審翻盤。廖英熙說，他當年依經濟部標檢局公布規範生產玩具槍，以塑膠子彈、十二公斤瓦斯瓶為動能，警方卻用金屬子彈、廿二公斤瓦斯瓶試射認定具殺傷力而究辦，他獲判無罪後，法院才駁回檢方沒收空氣槍的聲請。廖英熙說，他被查扣的空氣槍最後沒被沒收，但也不想賣了。

廖英熙有「台灣槍王」美譽，從事玩具槍設計與製造近四十年，生產的高階玩具槍被美國西點軍校、台灣陸軍當訓練用槍，產品外銷七十國。二○○七年推出型號Ｇ96空氣槍，一五年被警方認定具殺傷力送辦，一審判二年八月，二審改判無罪。

廖英熙說，當初警方上門搜索時覺得莫名其妙，玩具槍的製造標準完全依據經濟部標檢局公布的標準，他身為玩具槍協會創會長，和經濟部開過數十次會，政府和業界不斷修正才訂出的標準，合法製造站得住腳，不惜花上百萬律師費爭是非。

美國 西點軍校

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