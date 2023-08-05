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軍人約少女半夜公園打野砲 色討裸照一、二審都判3年半

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓職業軍人透過臉書認識1名國中少女，2度約她半夜到公園石椅上性交、回家發生關係，並引誘對方自拍胸部裸照給他看，法院一審依妨害性自主等4罪判他3年6月；陳上訴請求依刑法第59條情堪憫恕減刑，二審認為陳短時間犯數罪，侵害少女身心不足同情，判處駁回，仍可上訴。

檢方起訴指出，陳男2021年4月擔任現役軍人期間，上網和13歲交往、約出見面，還2度在神岡區某公園的戶外石椅上性交，或回少女家發生關係，同年8月再傳訊說「我想看」引誘少女自拍裸露胸部照片傳給他。

台中地院一審時，陳坦承不諱和少女、少女父親證詞相符，並有驗傷、對話紀錄佐證，陳雖辯稱以為少女未滿16歲，不清楚她未滿14歲，但少女表示和陳都是假日半夜出去，自己在IG上自介標註國三、14等，認定陳主觀上應認為少女是14歲以上未滿16歲女子。

少女證稱，陳都會開口要求她拍一些性感裸露照片給他，有幾次沒傳陳就跟她吵架，若陳沒要自己不會主動傳，法院勘驗對話發現，陳曾說「我想看胸部」、「我想看」等引誘少女自拍傳給他。

一審考量，陳犯後坦承，雖以50萬元和少女及父親調解成立，但未依調解內容給付，依3個現役軍人犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，各判有期徒刑8月、8月、7月，依1個引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判3年2月，4罪應執行3年6月。

陳男不服上訴，主張其他法院就兒少性剝削也有依刑法第59條情堪憫恕減刑，他犯後坦承、未違反少女意願，已經和解但因經濟因素未能履行等，請求予以減刑。

台中高分院二審開庭時，傳喚陳男又無正當理由不到庭，二審也認為，陳男明知少女未滿16歲，身心尚在發育中，竟和她性交3次又引誘拍攝裸照給他看，短時間內多次犯罪，難認客觀上有何足引起同情，不予以減刑，判處駁回。

陳姓軍人約13歲少女半夜到公園石椅上性交，法院一、二審都判他3年6月。示意圖／ingimage
陳姓軍人約13歲少女半夜到公園石椅上性交，法院一、二審都判他3年6月。示意圖／ingimage

自拍 軍人 裸照

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