2分鐘激戰片外流 前女輔導長「內內」怒告網友下場出爐

陸軍前女輔導長「內內」和部隊男友親密片外流，遭國軍記過汰除，她轉職到成人平台「Swag」當起直播主，找到事業第二春，當時自拍片外流風波，她蒐集證據後提告，雄檢最後僅找到1名轉傳影片的網友，他坦承轉傳，偵結給予緩起訴，另台中地檢署4人、桃園地檢署1人仍在偵辦中。

「內內」1年半前和從軍的上尉男友在營區自拍性愛片，卻在今年2月遭外流，兩人在營區拍片畫面引發全國震撼，後來也被國軍依違反資安規定等理由，被記過汰除，目前內內已是「Swag」成人頻道知名直播主，時常在直播間大秀性感好身材，擄獲不少粉絲。

她在多支影片外流時，曾報案並提告外流者，今年5月間，台南地檢署針對其中一名被告做出不起訴處分，另台中、桃園、高雄等地也有網友散布挨告。

雄檢部分雖針對內內提供LINE群組截圖內容展開偵辦，但卡在LINE未提供群組對話資料，因查無實際散播者，檢方予以簽結。

最後僅根據內內提供資料查獲1名轉傳網友，該名網友涉嫌將「內內」和部隊男友親密片透過LINE轉傳至社群，他在偵辦中也承認散播，雄檢考量他無前科，偵結緩起訴，要求網友繳交公庫2萬元。

「內內」性愛片男主角為陸軍官校102年班，目前為上尉訓練官，當時他正在步兵訓練指揮部受訓，由於入營需灌錄俗稱MDM的監控程式，「內內」懷疑是男友灌錄MDM遭資安人員偷存外流。