台南營造業小開留鑽戒悔婚 同居女挺5月身孕告詐欺

蔡姓女子與營造業小開同居、懷孕後，準備結婚，她控訴男方突然留下告別書後避不見面， 蔡女挺著身孕向警方提告對方詐欺；男方對此事不回應。律師梁家瑜表示，如果未來男方拒認孩子是他的，建議女方可請求法院請求強制認養，請法官裁定孩子監護權， 或是要求生父支付扶養費才對女方有實質幫助。

律師梁家瑜說，這個案子因女方表男方騙婚，但如果沒有因此造成女方財產上損失，難以構成詐欺取財。

梁家瑜表示，如果子女出生時，母親並未與生父締結婚姻關係，但之後生母與生父順利結婚，則子女在法律上即視為生父之婚生子女，為民法上準正 。

據了解，蔡女在朋友介紹下認識家開營造業小開 ，交往後發生性關係，蔡女指控，她原本在外面租房子，男方為展現誠意，邀她到家裡同居。她有身孕後，對方還表示等孩子生下來， 他媽媽還送會一套房。

蔡女說，她們拍了婚紗、買了鑽戒，甚至連月子中心都訂了，沒想到她在懷孕期間，因為身體很不舒服，她婉拒發生性關係。兩人為了這件事不斷爭吵。

蔡女表示，她甚至告訴對方可以在她懷孕期間有性需求，可以去找別的女人。今年5月她醒來發現男方消失，桌上擺著告別信，內容有不能滿足你的需求，但兩人不適合，他想離開去遙遠的地方。

告別信旁還留著男的婚戒，蔡女說，男方手機關機，讓她嚇到不知所措，男方的媽媽還告訴蔡女要為她兒子失蹤負責，肚裡的孩子也沒證據證明就是她兒子，要蔡女離開家裡。

蔡女說，最後她才了解男方根本沒失蹤，只是去澎湖神隱一天，就被家人找到人，她發現月子中心退訂，兩人曾溝通失敗，才向警方提告詐欺。