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林秉樞掌摑逼下跪遭判拘役 前女友上訴又改口已和解

中央社／ 新北28日電

男子林秉樞除了對立法委員高嘉瑜施暴，另在民國109年被查出打前女友耳光、逼下跪並脫光衣物道歉等。新北地院依違反強制罪判拘役50天。受害女已上訴；不過後來改口雙方達和解，請求撤回告訴。

林秉樞涉施暴高嘉瑜等案，一審遭判2年10月。二審高院日前宣判，上訴駁回，仍判處2年10月徒刑，部分罪得易科罰金，可上訴。

另外，新北地檢署也查出，林秉樞在109年3月間懷疑前女友與異性有不尋常關係，勃然大怒，以散布裸照及性愛影片為由，逼迫下跪道歉，並打耳光、還逼其自行掌摑，更取出自己手機錄下跪道歉影片。

檢方調查，過程中前女友苦苦哀求不要錄影，但林秉樞反再逼脫光衣褲，錄下裸體下跪道歉影像，更取走手機，讓前女友無法對外求助或報警。檢方今年4月依刑法強制等罪嫌起訴林秉樞，聲請簡易判決。

法官審理後，5月間依強制罪判拘役50天。被害人認為判太輕，請求檢察官上訴，不過後來改口雙方達和解，希望檢察官撤回告訴。全案尚在審理中。

林秉樞。圖／聯合報系資料照片
林秉樞。圖／聯合報系資料照片

林秉樞 女友 新北

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