翁茂鍾應華炒股案判決理由矛盾 檢察總長今提起非常上訴

2005年翁茂鍾、王嘉賓與蔡漢凱等3人炒作應華公司股票，經台灣高等法院台中分院更一審改判，就違反證券交易法部分不另為無罪諭知一案，經最高檢察署檢察總長邢泰釗審酌後，認為原確定判決結果使翁茂鍾等人脫免操縱股價重罪，僅受得易科罰金輕刑，判決理由互相矛盾，嚴重違反論理法則及經驗法則，引發外界質疑司法審判公正性，有統一法律適用之必要，今天向最高法院提起非常上訴。

最高檢指出，本次提起非常上訴有2點理由要旨。首先，原確定判決結果使翁茂鍾等人得以脫免操縱股價重罪，僅受得易科罰金輕刑，判決理由又互相矛盾，嚴重違反論理法則及經驗法則，引發外界對司法審判公正性之質疑；再者，邢泰釗認原確定判決之審判違背法令，雖非對翁茂鍾等人不利，然因涉及最高法院有原則重要性之法律見解歧異，有提起非常上訴統一適用法令之必要，爰依刑事訴訟法第441條之規定，向最高法院提起非常上訴。

最高檢指出，2005年間翁茂鍾為佳和集團所屬佳和實業股份有限公司、怡華實業有限公司、怡晉國際股份有限公司、佳園建設股份有限公司的董事長，王嘉賓為翁茂鍾的特別助理，也是怡晉公司之董事；蔡漢凱則為麗天投資顧問股份有限公司董事長。

案件源於，翁茂鍾為了出脫他掌控上述4間公司所持有的應華精密科技股份有限公司股票，與王嘉賓、蔡漢凱簽訂管理顧問合約書，指派王嘉賓為與蔡漢凱聯絡窗口，依蔡漢凱指定之價與量出售應華公司股票，約定以每股29元為出售底價，蔡漢凱可取得股票出售價額10%佣金報酬。翁茂鍾等3人即於2005年8月18日起至10月31日期間，使用渠等所掌握的證券帳戶買賣應華公司股票，共出售3023仟股。

蔡漢凱依據上述合約，透過王嘉賓向翁茂鍾請款，翁茂鍾指示由佳和集團旗下關係企業公司依各該公司之資金狀況，統籌協調支付予蔡漢凱，為了順利出帳，由蔡漢凱以麗天公司名義，開立內容不實之「顧問費」名義發票，交由佳和集團旗下各公司，共計支付蔡漢凱875萬4403元佣金。

案經法務部調查局移請台中地檢署檢察官偵查終結，以翁茂鍾等3人涉犯證券交易法第171條之操縱股價及商業會計法第71條第1款之填製不實會計憑證罪，2罪間具有裁判上1罪之牽連關係，應從一重論以證券交易法之操縱股價罪，提起公訴。

台中地方法院一審判決，翁茂鍾、王嘉賓、蔡漢凱共犯操縱股價罪，犯罪所得達1億元以上，分別處有期徒刑8年、7年2月、9年，並沒收犯罪所得894萬653元；台灣高等法院台中分院二審判決，判處翁茂鍾等3人與一審相同之罪刑，僅沒收之犯罪所得部分改為889萬653元；最高法院判決，撤銷上開二審判決，發回台中高分院。

台中高分院以101年度重金上更（一）字第32號判決，改判翁茂鍾等3人共犯填製不實會計憑證罪，各處有期徒刑8月，均減為有期徒刑4月，得易科罰金。至翁茂鍾等3人所涉操縱股價部分，不另為無罪之諭知；更一審判決後，檢察官、王嘉賓、蔡漢凱均未上訴，而翁茂鍾上訴後亦撤回，乃告確定。

本案判決確定後，署名「台灣高等法院台中高分院法官們」於2014年至2018年間持續寄發檢舉信，向監察院、最高檢察署、法務部廉政署等各單位檢舉本案更一審確定判決疑涉弊案，內容大略為「翁姓被告於本案更一審審理期間透過管道向承辦同仁請託關說，並表示和臺灣高等法院石院長多年好友非常麻吉，又經檢舉人看了更一審判決，通篇論述都是替涉案當事人脫罪之詞，憑檢舉人二十多年辦案經驗，這種護航連外行人都看的出來事有蹊蹺，這篇判決絕不可以拿見解不同為理由就此矇混過關，這一定有隱情」等語。