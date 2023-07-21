共諜案前立委羅志明無罪！ 海軍退役少將夏復翔判5月徒刑

海軍退役少將夏復翔遭判刑5月。本報資料照片

台聯前立委羅志明、海軍退役少將夏復翔因多次邀請退將赴大陸，協助陸方發展組織，2人涉嫌違反國家安全法等罪，3月遭雄檢起訴，今天高雄地方法院作出判決，羅志明無罪，但夏復翔被判5個月徒刑。

雄檢透過情資調查，2013年至2019年間，羅、夏2人疑遭中共吸收，利用政、軍人脈引介國軍特定階級、退役將領，前往大陸接受招待，計引介退將赴陸13次，據統計，三軍退將共48人接觸陸方統戰組織。

羅、夏2人公司、住處，1月5日遭檢警搜索查扣相關證物，高地院裁定羈押禁見，雄檢依違反國安法等罪3月16日起訴2人，由於法院認定，羅、夏仍有逃亡、串證之虞，裁定兩人續押3個月，但羅、夏提出抗告，後遭高分院駁回。

據悉，大陸宣傳統戰思想，用「和平統一」、「一國兩制」、「武統臺灣」等口號，利誘拉攏國軍退將為大陸機構發展組織行為，而羅、夏二人到案後，承認招待退將到大陸，但矢口否認發展共諜組織。

由於，黃埔軍校同學會屬於大陸地區民間團體，而夏復翔引介我國軍退役將領14人赴陸接受招待，雖餐敘座談上宣導統戰思想，但未有證據顯示我國退役將領同意納為大陸所用。

法官考量，夏復翔所為罔顧國家栽培應有之忠誠，有意圖危害國家安全未遂，量處有5個月徒刑，可易科罰金。

另，大陸地區發展軍事共諜組織部分，法官認為，檢方並無足夠證據顯示，該組織人員為大陸軍事機構所屬人員，因此單就這部分法院裁定，夏復翔、羅志明無罪。