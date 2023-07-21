快訊

告NONO遭黑道威脅「處理妳」！小紅老師抓幕後黑手

影╱義大利下「網球大小」超巨大冰雹 砸傷至少110人

博士後出路少 教授拋培育「研究科學家」突圍

共諜案宣判 前立委羅志明無罪、退將夏復翔判5月

中央社／ 高雄21日電

海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明共諜案，2人6年來引介48名退將赴中出團13次，遭依國安法起訴後收押。高雄地院今天上午一審判夏復翔5月，可易科罰金，羅志明無罪。

一審高雄地方法院上午9時30分依違反國家安全法等罪判處夏復翔5個月徒刑，可易科罰金，羅志明無罪，詳細判決理由仍待之後公布。

夏復翔上午在親友陪同下出庭聆判，對於判決結果坦言有鬆一口氣，但因全案仍未定讞不方便多談，僅說「一言難盡」，後續是否上訴仍待跟律師研議。

全案起於羅志明民國102年間因業務往來結識與中共解放軍有關的李鷹，並遭中共勢力吸收，他先引介海軍退役少將夏復翔受中共吸收，2人自102年到107年受指示，共同或由夏復翔單獨以其國軍人脈，長期物色招攬、引介國軍特定階級、軍種退將，赴中接受落地招待與陸方人員座談、餐敘，由中方宣傳「和平統一」、「一國兩制」、甚至「武統台灣」等統戰思想。

此外，中方人員在接觸過程中甚至會詢問退將祖籍，以及是否有意到中國居住等話題，藉此對退將進行思想引導，並挑選納為中共所用，藉此提供中共情治人員接觸、拉攏甚至吸收機會，並為中國機構發展組織。

高雄地檢署統計，2人共引介48名退役高階軍官前往中國參加「孫中山誕辰紀念活動暨澳門觀光」、「三二九黃花崗72烈士紀念活動」、「珠海航空暨空軍814筧橋空戰勝利活動」、「四川成都參訪團」、「珠海航空展」等活動，出團達13次，高達194人次。受招待軍官中不乏有曾受表揚的將校級軍官。檢方偵結將2人依違反國家安全法起訴，並移審高雄地方法院，法官開庭裁定自今年3月16日起羈押3個月。

中共 羅志明 退將 共諜

延伸閱讀

蔡壁如拚台中立委 徐巧芯：如有需要的話我也可以幫忙

屏南立委／被檢舉違反政府採購法 許展維夫婦各20、30萬交保

綠立委參選人亂蹭陳紫渝 王婉諭開嗆「厭女文化應到此為止」

立委批性工法漏洞最大：調查期留職停薪變相處罰被害人

相關新聞

男吊照仍上路酒駕撞死54歲空服員 北檢第4件國民法官案

向詠強去年11月1日飲酒後，晚間在台北市敦化南路2段超速駛過行人穿越道，撞上1名54歲外籍男空服員，造成男子頸椎骨折及多...

台中高中女老師上課情緒失控 罵男學生「死娘砲」還拉耳

台中某高中陳姓女老師不滿高一男同學在班上態度，竟當著其他學生面前辱罵他「死娘炮」，對方隨即回「我爽」，竟又慘遭陳女拉耳朵...

教師涉車藏毒 停聘3個月

高雄市美濃區林姓國中教師端午連假駕車路過屏東里港，竟在砂石專用車道上睡著叫不醒，警方獲報，查出他車上有大量安非他命毒品及...

魏德聖指控遭到設局 郭台強說欠款有依據

電影「賽德克．巴萊」導演魏德聖傳出因欠債4500萬元，導致名下資產遭台北地院查封，債主為郭台銘胞弟、中影董事長郭台強，魏...

李志鏞案廠商再爆弊案 宜縣府員工涉貪 2人收押

宜蘭縣府文化局傳出員工涉貪，檢方19日兵分多路搜索兩局處並帶走多人，複訊後聲請羈押張姓廠商與文化局賴姓雇員，另外5人交保...

性教法初審通過 未成年禁師生戀

立法院昨天審查性平三法，其中「性別平等教育法」草案最爭議的「師生戀條文」確定納入性別事件，明定教師不能與未成年學生發展師...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦