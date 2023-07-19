里長尋求連任上遊覽車拜票涉賄 法官判無罪：正當言行

新北市瑞芳區簡姓里長去年尋求連任時，與張姓某社區協會理事長，被控以辦理旅遊活動方式，要求具有投票權的里民投票支持簡姓候選人涉違反選罷法。法官認為，旅遊補助的600元與簡無關，社交場合中，里長宣揚過往政績拜票，應受憲法保障的正當言行，張替簡宣傳也無可厚非，判決簡、張兩人都無罪。

基隆地院判決書指出，簡、張2人分別以協會開會通知函、廣播、文宣等方式，邀約社區發展協會及里民，參與111年9月29日、30日之「悠遊國旅嘉義2天1夜之旅」活動，並告知每人補助600元。

檢方認為，2人以此方式行求參加旅遊活動且具有投票權里民投票支持簡，以招待旅遊的不正利益實施賄賂具有投票權的75名里民，請求選舉時投票給簡連任涉賄，簡後來也當選。

張姓社區發展協會理事長說，有以社區發展協會名義，用111年8月中元普渡活動款項結餘款，作為活動補助，舉辦「悠遊國旅嘉義2天1夜之旅」，邀約協會會員及里民參加。

張姓理事長表示，旅遊活動每人補助600 元，補助款來源是因110年、111年的中元普渡，因疫情緣故，未吃平安餐，所以有餘款，退款也麻煩，因此在理監事會議及會員大會報告中，有提到中元普渡的錢若有剩，要拿來補助旅遊活動；並非要用600元的補助款來求有投票權人投給簡姓候選人。

簡姓里長候選人說，111年9月29日、30日，係由爪峰社區發展協會舉辦活動，並非爪峰里辦公室主辦，每次里內辦活動時，伊都會跟鄉親打招呼，說明自己做了哪些事情，希望他們可以繼續支持。