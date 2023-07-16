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尾隨同事通過門禁 聯發科離職員工2度潛回公司下場曝
聯發科技股份有限公司李姓員工去年2月離職後，竟先後於今年1月、5月以尾隨同事方式潛入聯發科公司，後來遭鍾姓廠務人員發現，才將他帶返大廳報警。法官認為，李男無故侵入他人建築物，侵犯他人空間自主權益，最後依侵入建築物罪處拘役20日，易科罰金2萬元。
判決書指出，李男原為聯發科公司員工，去年2月11日離職後，曾於今1月12日侵入聯發科。今年5月3日上午8時57分許至9時16分許，李男又尾隨在職同事進出，無故侵入聯發科D棟地下1樓停車場、1樓門禁管制區及餐廳，最後被鍾姓廠務人員發現，才將他帶至大廳等候報警。
法官認為，李男無故侵入他人建築物，侵犯他人空間自主權益，由於李男坦承犯行，審酌李男犯罪動機、目的，方法，智識程度等，最後依侵入建築物罪判李男拘役20日，易科罰金2萬元。
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