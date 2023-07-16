快訊

嘉義虎爺會爆炸案受傷攀升28人 不排除人為、7人住院治療

分科低分高就沒了？中字輩、前段私校廝殺 法商管恐難上

美國羽賽／寶島內戰出線 兩組台將闖決賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尾隨同事通過門禁 聯發科離職員工2度潛回公司下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

聯發科技股份有限公司李姓員工去年2月離職後，竟先後於今年1月、5月以尾隨同事方式潛入聯發科公司，後來遭鍾姓廠務人員發現，才將他帶返大廳報警。法官認為，李男無故侵入他人建築物，侵犯他人空間自主權益，最後依侵入建築物罪處拘役20日，易科罰金2萬元。

判決書指出，李男原為聯發科公司員工，去年2月11日離職後，曾於今1月12日侵入聯發科。今年5月3日上午8時57分許至9時16分許，李男又尾隨在職同事進出，無故侵入聯發科D棟地下1樓停車場、1樓門禁管制區及餐廳，最後被鍾姓廠務人員發現，才將他帶至大廳等候報警。

法官認為，李男無故侵入他人建築物，侵犯他人空間自主權益，由於李男坦承犯行，審酌李男犯罪動機、目的，方法，智識程度等，最後依侵入建築物罪判李男拘役20日，易科罰金2萬元。

聯發科技股份有限公司李姓員工去年2月離職後，竟先後於今年1月、5月以尾隨同事方式潛入聯發科公司。圖／報系資料照
聯發科技股份有限公司李姓員工去年2月離職後，竟先後於今年1月、5月以尾隨同事方式潛入聯發科公司。圖／報系資料照

建築 離職

延伸閱讀

韓媒：聯發科天璣6100+將有助加速擴張市占

「木曜4超玩」驚傳幕後團隊集體離職 老闆證實了

聯發科推出天璣6000系列新晶片搶市

5G手機的核心靠晶片 聯發科推出天璣6000系列行動晶片

相關新聞

尾隨同事通過門禁 聯發科離職員工2度潛回公司下場曝

聯發科技股份有限公司李姓員工去年2月離職後，竟先後於今年1月、5月以尾隨同事方式潛入聯發科公司，後來遭鍾姓廠務人員發現，...

年薪200萬赴中國任教卻失業 學者不滿被吐槽怒告網友

陳姓學者赴中國廣州中山大學任職講師3年遭「不續聘」，返台後怒告當初提供職缺資訊的台灣大學和師範大學，該判決也被媒體報導。...

男酒後宣洩情緒用身體撞路過老翁 對方骨折死亡

李姓男子去年底走路行經新竹市區，因酒後又剛好與朋友吵完架心情不佳，為發洩情緒，竟用身體撞向剛好路過、上了年紀的江姓老翁，...

行車糾紛竹縣狂駕駛亮槍閃燈逼車 被害人被逼逃到桃園

新竹縣一名王姓男子僅因與陳姓男子發生行車糾紛，竟亮槍嗆聲作勢開槍，還不斷閃大燈在高速公路上沿路逼車，導致陳從新竹開車一路...

老翁毒狗辯安樂死 判2月徒刑加罰27萬

台東一名老翁去年十月用便當摻入農藥餵食犬隻，導致犬隻死亡，飼主發現後報警，檢察官偵結起訴老翁。未料法院審理時，老翁竟辯稱...

易寶宏所涉傷害致死罪 修正草案禁止遴選外役監

矯正署今天說，「外役監條例」部分條文修正草案規定，在遴選資格上已明確排除受刑人易寶宏所犯傷害致死罪，某媒體投書指此罪不在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦