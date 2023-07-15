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高雄婦人花1000元買2票 候選人沒事她受罪

聯合報／ 記者林保光／即時報導

去年九合一選舉，民進黨籍高雄議員韓賜村爭取連任，他的支持者陳姓婦人幫他買票，經檢、警、調查出，2名具投票權的居民1拒絕、1收賄。陳婦花1000元買2票，經高雄地方法院依違反選舉罷免法，判刑1年8月，緩刑5年，褫奪公權3年。

韓賜村在高雄縣市合併前，曾任高雄縣林園鄉長，縣市合併後，當選2屆市議員，並曾是民進黨議會黨團副召集人。2020年5月曾開車闖紅燈出車禍，造成余姓機車騎士送醫不治，涉過失致死罪判6月徒刑，易科罰金，去年爭取連任失敗。

判決指出，支持者陳姓婦人為讓他順利連任，去年11月初，向林姓、陳姓2居民買票，她告訴林，如果投給韓賜村，會給「意思意思」被拒，另以每票500元代價向陳買票，交給陳1000元，要陳和家人投票給韓賜村。

檢警調追查後，陳婦承認是自己要為韓賜村買票，與韓無關，韓未涉案。收賄的陳姓居民另由檢方緩起訴。

合議庭認為，陳婦分別涉「行求賄賂」及「交付賄賂」行為，依選罷法可處3年以上徒刑，但因她自白犯罪，得減輕其刑，因此判決1年8月，另宣告緩刑5年、褫奪公權3年，並須提供120小時義務勞務，以及參加3場法治教育課程。

婦人幫民進黨籍高雄市前議員韓賜村買票，經高雄地院判有罪，韓賜村未涉案。圖／本報資料照片
婦人幫民進黨籍高雄市前議員韓賜村買票，經高雄地院判有罪，韓賜村未涉案。圖／本報資料照片

九合一選舉 收賄 投票

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