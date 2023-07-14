收賄接受飲宴護航綠電弊案 營建署組長、立委執行長羈押理由曝光

內政部營建署組長張之明涉嫌長期透過立法委員鄭天財辦公室「執行長」張騰龍收受賄賂與不正飲宴利益，護航廠商取得雲林綠電、道路改善、市區道路整修案，檢方複訊後依貪汙罪聲請羈押禁見張之明、張騰龍、業者陳登來、江俊昇4人；台北地方法院昨漏夜開庭審理，清晨裁定張之明、張騰龍羈押禁見，陳登來、江俊昇分別以300萬、70萬元交保，可抗告。

台北地院認為，依照張之明、張騰龍的供述，及各項證據資料卷附證據資料，認定2人涉犯貪汙治罪條例嫌疑重大，且有事實、理由足認2人有滅證、串證、串供之虞，因此有羈押必要，裁定2人羈押禁見。

裁定指出，陳登來涉犯貪汙治罪條例嫌疑重大，也有串證之虞，但審酌他坦認參與行賄，且同案收受賄絡的公務員已收押，故裁定陳登來300萬元交保，並禁止與案件相關人聯繫，若檢察官提出證據證明陳有與相關人聯繫，可以再命羈押。

法院認為，江俊昇涉犯貪汙治罪條例嫌疑重大，且有事實認定有串供或串證之虞，但考量江坦認行賄，且除1筆行賄金額較高外，其餘行賄利益均為餐飲，考量權衡比例原則，故裁定江70萬元交保，禁止與被告、證人聯繫，若經檢察官查知江有與相關聯繫，法院得改命羈押。

檢調獲報，營建署參與分配8年8000億的「前瞻建設」計畫握有預算，不過，有廠商疑似透過遊走藍、綠陣營的生技廠負責人張龍騰不當爭取預算。

檢調調查，張騰龍過去長期擔任民進黨團的立委助理，近年則轉幫國民黨籍立委鄭天財服務，自任「執行長」，辦案人員研判，不肖廠商認為張騰龍藍、綠通吃，即透過他詐取標案經費。

調查指出，張之明擔任營建署道路工程組組長，疑於2021年、2022年收受多家廠商的賄賂，藉由協助業者撰寫投標書等，將雲林縣相關公共工程納入「前瞻計畫」，專案小組懷疑，張騰龍是官商勾結的「白手套」，弊案涉及不法利益約數百萬。

檢調人員12日持台北地院核發的22張搜索票四處蒐證，約談張之明、張騰龍、營建署道路工程組的詹家欣以及涉案業者共23人到案，依嫌疑人與證人身分分別約談釐清案情。