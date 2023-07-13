超商店員勸戴口罩竟被殺死 凶手稱有疾病但接受判死刑

紙雕師蔣嘉凱因上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，莊事後拿刀刺殺蔡，震驚社會。蔣聲稱罹患精神疾病，因服藥無意識、不記得行凶理由，桃園地方法院依殺人罪判處死刑，褫奪公權終身。台灣高等法院今開延押庭，在還押看守所時，蔣表示「希望維持死刑」。

因高院將蔣送精神鑑定，一、二審的鑑定結果有落差，檢察官聲請傳喚蔣就診的身心科診所郭姓醫師作證，蔣不反對，但律師團拒絕。

蔣嘉凱（42歲）2021年11月21日凌晨到龜山住家附近超商買東西，因未依規定戴口罩，蔡姓店員拒絕結帳，莊返家拿口罩，結完帳就將口罩甩向蔡。詎料，蔣仍不甘心，變裝後又走回超商，招手示意蔡到超商外談判，見人靠近就拿預藏的彎刀朝對方攻擊。

超商監視器畫面顯示，蔡被蔣從店外追到店內，兩人又從店內扭打到店外，超商裡外血跡斑斑，後來蔡奪過彎刀丟給路過的目擊者，央求目擊者報案後就不支倒地，而蔣則是蹲坐一旁觀看，直到警方到場才跪地高舉雙手就犯。蔣對警察說「只有3公分死不了，沒死吧，真可惜」。

目擊者表示，蔣當時表情興奮，當他去關心店員傷勢時，蔣還對著他笑，「笑到你會毛骨悚然」，不像正常人該有的反應。

蔣嘉凱辯有精神疾病，案發時吃了藥而斷片，沒有意識，不清楚自己做過什麼、為什麼要做，看了監視器畫面才知殺人。桃院審理後，認為蔣無悔悟，犯後態度惡劣，且也不否認殺人，本案無可減輕罪責理由，判死刑。本案蔣未上訴，桃院依職權上訴。

高院先前開庭時，蔣嘉凱表示「我認罪，我該死，但我不知道為何殺人，講坦白的，就是吃藥吃茫了。我接受死刑，我殺人要償命」。因羈押期28日將屆，高院今開訊問庭，對時是否延長羈押，檢察官、被害人家屬、告訴代理人都認為應延押，蔣與律師團則無意見。

高院日前囑託台北市立聯合醫院松德院區為精神鑑定，因與先前長庚醫院的鑑定結果有落差，檢察官聲請傳喚蔣先前在桃園就診的身心科郭姓醫師作證，欲證明看診期間蔣有無控制、辨識能力欠佳的狀況或抑制性之情形，且蔣曾換藥、調整劑量，檢方也認為要釐清。

蔣的律師團則認為沒有必要傳郭，指郭了解蔣的時間並不長，無法與鑑定人相比，要問的話函詢即可。但蔣卻持不同意見，說「我都配合」。告訴代理人也贊成傳郭姓醫師，認為郭是開藥的人，接觸時間更久，應該傳喚以了解蔣的服藥狀況。